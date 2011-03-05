-GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bazı haber ve yorumlarda ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bazı bölgeleri ''riskli ve girilemez bölgeler'' olarak nitelendirmenin, bölücü terör örgütünün amaçlarına hizmet etmekle eş anlamlı olduğunu kaydetti. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 3 Mart 2011 tarihli Akit Gazetesi'nde yer alan ''TSK'da ölüm sevkıyatı'', 4 Mart 2011 tarihinde Zaman Gazetesi'nde yer alan ''Sınır bölgesine riskli operasyon'', 3 Mart 2011 tarihli Taraf Gazetesi'nde yer alan ''Heron PKK'lıları gördü'' başlıklı haberlerle bağlantılı çeşitli basın-yayın organlarında çıkan yorumlar hakkında basın açıklaması yapıldı. Haber ve yorumlarda; Türk Silahlı Kuvvetlerini, ''Devam eden bazı davalarla da ilişkilendirerek, istihbari bilgiye dayanmadan, son derece riskli bölgelere ve tecrübesiz birliklerle, terör örgütünün amacına hizmet edecek biçimde yanlış operasyonlar planladığı'' şeklinde suçlayıcı bir takım iddialara yer verildiği belirtilen açıklamada, ''Teknik ve operasyonel konulara temas eden bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Haber ve yorumlarda ifade edildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bazı bölgeleri 'riskli ve girilemez bölgeler' olarak nitelendirmek, bölücü terör örgütünün amaçlarına hizmet etmekle eş anlamlıdır. Bölücü terör örgütü, bölgedeki huzur ve güvenliği tehdit ettiği sürece Türk Silahlı Kuvvetleri yasalar çerçevesinde teröristle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.'' Açıklamada, Taraf gazetesindeki haberle ilgili olarak da şu ifadelere yer verildi: ''Sınır bölgelerinde zaman zaman hem terörist hem de kaçakçı geçişlerine rastlanmaktadır. Teröriste ve kaçakçıya karşı müdahale işlemleri yasalar gereği farklılıklar arz etmektedir. Bu kapsamda, bahse konu haberde geçen olayla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmış ve kara birlikleriyle gruba yönelik operasyonel faaliyet icra edilmiştir.''