Genelkurmay'dan 7 amirale sorgu

T24 - Genelkurmay, Gölcük Donanma Komutanlığı’nda ele geçen belgelerle ilgili olarak 7 amiralin bilgisine başvurdu.





Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde yapılan baskında ele geçirilen “Balyoz Planı iddiası”na ilişkin belgelerde adı geçen 7 amiralin Genelkurmay’a çağırıldığı ve bilgilerine başvurulduğu ortaya çıktı.



Balyoz Güvenlik Harekat Planı iddiasına yönelik 7 ay süren soruşturmanın ardından aralarında emekli orgenerallerin de bulunduğu 196 sanık hakkında dava açıldı. Bu sanıkların yargılanması devam ederken, “Askeri casusluk ve şantaj’ soruşturması kapsamında 6 Aralık 2010 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde arama yapıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Gölcük’te gerçekleştirilen aramada 8 çuval belgeye el konuldu. Video ve ses kayıtlarının da bulunduğu belirtilen aramalarda ele geçirilen belgelerin arasında Balyoz Güvenlik Harekat Planı, Kafes Eylem Planı ve İrtica ile Mücadele Eylem Planı’ iddalarının devamı niteliğinde dosyalar olduğu öğrenildi.





Genelkurmay’da sorgu



İncelemeyi sürdüren savcılığın Balyoz Güvenlik Harekat Planı iddiasına ilişkin olduğu ileri sürülen bu yeni belgelerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli, koramiral, tümamiral ve tuğamiral rütbesinde 7 amiralin adıyla karşılaştığı ve söz konusu isimleri Genelkurmay’a da bildirdiği öğrenildi. Askeri ve adli kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın sözkonusu amirallerle ilgili incelemesi devam ederken, bu isimler geçtiğimiz günlerde Genelkurmay’a davet edilerek bilgilerine başvuruldu.





İnceleme sürüyor



“Balyoz Güvenlik Harekat Planı İddiası” na eklenecek “yeni belgeler” olarak adlandırılan belgelerdeki Savcılık incelemesi sürerken, bu inceleme sonunda ortaya çıkacak bulguların Balyoz soruşturmasını yürüten savcılara gönderileceği öğrenildi. İncelemeyi sürdüren Savcı Fikret Seçen bir kısım evrağı Balyoz davasının görüldüğü İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Gönderilen 43 klasör belgede 196 sanık ile ilgili yeni bilgilerin bulunduğu bildirilmişti.





20 kişi tutuklandı

Gölcük’teki aramalardan sonra aralarında İstihbarat Başkanı Binbaşı Kemalettin Yakar ile Binbaşı Behçet Altıntaş TÜBİTAK’ta görevli 2 kişi ile subayların da bulunduğu 20 kişi tutuklandı.





Donanmada 10 çuval belge



Askeri casus ve şantaj çetesi soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Fikret Seçen’e gelen bir ihbar mektubu sonucu, 7 Aralık’ta Gölcük Donanma Komutanlığı’na baskın düzenlenmiş, Donanma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü’nün odasının zemininde tespit edilen bölmede 10 çuval belge bulunduğu öne sürülmüştü.





