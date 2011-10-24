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Genelkurmay'dan 6 tabur daha ANKARA (A.A)

24 Ekim 2011 01:10

-Genelkurmay'dan 6 tabur daha ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) deprem bölgesinde arama, kurtarma ve çadır kurma faaliyetlerine başladığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Deprem bölgesine yardım kapsamındaki TSK faaliyetleri, 22 numaralı basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur. Bahse konu yardım faaliyetlerine ilave olarak 2 tabur ile Van'da arama, kurtarma ve çadır kurma faaliyetleri, 4 Doğal Afet Yardım Taburu ile Erciş bölgesinde arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Van ve Erciş bölgesine 24 Ekim 2011 günü ilave 5 tabur sevk edilecektir. İlave görevlendirmelerle birlikte, arama ve kurtarma çalışmalarına destek sağlamak üzere toplam 8 uçak, 7 helikopter bölgede görev yapmaktadır.''

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