-Genelkurmaydan "Piri Reis" açıklaması ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Piri Reis Araştırma Gemisi'nin İsrail uçaklarıyla taciz edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, bir Rum gazetesinden alınan habere dayandırılarak, İsrail'e ait uçakların Piri Reis Araştırma Gemisi'ni taciz ettiği, KKTC hava sahasına girdiği ve Mersin'e 15 mil kadar yaklaştığı, Türk savaş uçaklarının havalanmasının ardından İsrail'e geri döndüğü şeklinde haberler yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, ''Bahse konu haberler gerçek dışıdır'' ifadesine yer verildi.