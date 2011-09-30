T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmaydan "Piri Reis" açıklaması ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 16:52

-Genelkurmaydan "Piri Reis" açıklaması ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, Piri Reis Araştırma Gemisi'nin İsrail uçaklarıyla taciz edildiği haberlerinin gerçek dışı olduğunu bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, bir Rum gazetesinden alınan habere dayandırılarak, İsrail'e ait uçakların Piri Reis Araştırma Gemisi'ni taciz ettiği, KKTC hava sahasına girdiği ve Mersin'e 15 mil kadar yaklaştığı, Türk savaş uçaklarının havalanmasının ardından İsrail'e geri döndüğü şeklinde haberler yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, ''Bahse konu haberler gerçek dışıdır'' ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24