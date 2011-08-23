-Genelkurmay'dan "operasyon" açıklaması ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 19 Ağustos 2011'de nokta istihbaratına dayalı olarak yurt içinde icra edilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini, etkisiz hale getirilen teröristlerin 17 Ağustos 2011 günü Hakkari-Çukurca karayolunda 9 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemi düzenleyen gruba mensup olduklarının öğrenildiğini bildirdi. TSK'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, 17-22 Ağustos 2011 tarihlerinde icra edilen hava harekatında, 132 hedefe, 102 sorti ile, modern ve klasik mühimmatın kullanıldığı başarılı taarruzlar gerçekleştirildiği, hasar kıymetlendirmesi ve hedef tespiti maksadıyla 24 sorti keşif uçuşu icra edildiği belirtildi. Harekatın sevk ve idaresinin Genelkurmay Başkanlığınca, icrasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2'nci Hava Kuvveti Komutanlığı-Diyarbakır ve Kara KUvvetleri Komutanlığının sınıra yakın ateş üslerinden sağlandığı bildirilen açıklamada, ateş altına alınan hedeflerin, ayrıntılı bir analiz sonucu tespit edildiği, defalarca doğrulandığı ve sivillerin yaşadığı meskun mahal olmadıkları kesinlikle tespit edildikten sonra hedef listesine dahil edildikleri vurgulandı. Açıklamada, ''Hava harekatı icra edilen bölgelere basın mensuplarının ve yerel halkın girişinin bölücü terör örgütü tarafından engellendiği, bu hususun bölgedeki gerçek zayiat ve hasarı gizlemeye yönelik olduğu, temas kurulamayan teröristlerin ise örgütten kaçmış olabilecekleri değerlendirilmektedir'' denildi. Diğer taraftan, 19 Ağustos 2011'de, nokta istihbaratına dayalı olarak yurt içinde icra edilen hava harekatında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin 17 Ağustos 2011 günü Hakkari-Çukurca karayolunda 9 güvenlik görevlisinin şehit edildiği eylemi düzenleyen gruba mensup olduklarının öğrenildiği kaydedildi. Harekata ait kesin değerlendirmelere ulaşıldıkça kamuoyuyla paylaşılacağı, bu bakımdan bilgi ve belgelere dayanmayan, ayrıca Genelkurmay Başkanlığınca teyit edilmeyen haberlere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, ''Irak'ın kuzeyi ve yurtiçi bölücü terör örgütünün faaliyetleri açısından yakından izlenecek, hava ve kara operasyonlarına devam edilecektir'' denildi.