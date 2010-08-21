T24 LogoT24 Logo
Gündem

GENELKURMAYDAN "HERON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) 

21 Ağustos 2010 17:04

-GENELKURMAYDAN "HERON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Han Tepe üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklamada, insansız hava aracı görüntülerinin hangi makamlar tarafından izleneceğinin 2'nci Ordu Komutanlığınca ve sadece ilgili birlikler dikkate alınarak belirlendiği, otuz ayrı merkezden bu görüntülerin izlendiği iddiasının ''maksatlı ve gerçek dışı'' olduğu belirtilerek, ''Olayın cereyan şeklinden de görüleceği gibi, medyaya yansıyan görüntüler, çatışmanın başlamasından sonraki sürece aittir ve çatışma süresince de ilgili komutanlıklar alınması gereken tedbirleri almış veya almaya çalışmışlardır'' denildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Han Tepe üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili, gerekli görülen idari ve adli işlemlerin zamanında başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi:  ''Türk Silahlı Kuvvetleri, soruşturma safhalarının gizlilik sürecine azami şekilde özen ve dikkat göstermekte olup çok zorunlu durumlar dışında, soruşturma süreçlerinde açıklama yapmaktan kaçınmaktadır. Bu hassasiyete başka anlamlar yüklemek yersizdir ve yanlıştır.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24