-GENELKURMAYDAN "HERON" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 21.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Han Tepe üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklamada, insansız hava aracı görüntülerinin hangi makamlar tarafından izleneceğinin 2'nci Ordu Komutanlığınca ve sadece ilgili birlikler dikkate alınarak belirlendiği, otuz ayrı merkezden bu görüntülerin izlendiği iddiasının ''maksatlı ve gerçek dışı'' olduğu belirtilerek, ''Olayın cereyan şeklinden de görüleceği gibi, medyaya yansıyan görüntüler, çatışmanın başlamasından sonraki sürece aittir ve çatışma süresince de ilgili komutanlıklar alınması gereken tedbirleri almış veya almaya çalışmışlardır'' denildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Han Tepe üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili, gerekli görülen idari ve adli işlemlerin zamanında başlatıldığı bildirilen açıklamada şöyle denildi: ''Türk Silahlı Kuvvetleri, soruşturma safhalarının gizlilik sürecine azami şekilde özen ve dikkat göstermekte olup çok zorunlu durumlar dışında, soruşturma süreçlerinde açıklama yapmaktan kaçınmaktadır. Bu hassasiyete başka anlamlar yüklemek yersizdir ve yanlıştır.''