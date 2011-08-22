-Genelkurmay'dan "Hasdal" açıklaması ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, ''Hasdal Toplantısı'' iddiasıyla ilgili olarak, ''Bahse konu toplantının Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Adli Müşavirliği koordinatörlüğünde, kuvvet komutanlıklarının adli müşavirlerinin katılımıyla icra edildiğini'' bildirdi. Bu çalışmanın, kurumsal görüş bildirmeye hazırlık amaçlı teknik seviyede bir faaliyet olduğu belirtilerek, ''Bu nedenle toplantıya, yazılarda belirtilen anlamı yüklemek yanlıştır'' ifadesi kullanıldı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan bir toplantıdan bahsedildiği hatırlatıldı. ''Bahse konu toplantı, Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla Genelkurmay Adli Müşavirliği koordinatörlüğünde, Kuvvet Komutanlıklarının adli müşavirlerinin katılımıyla icra edilmiştir'' ifadesine yer verilen açıklamada, toplantıda, yeni yasama döneminde CMK'da ve askeri hukuki mevzuatta yapılması düşünülen yeni düzenlemelerin neler olabileceği üzerinde değerlendirmeler yapıldığı bildirildi. Açıklamada, ''Bu çalışma, kurumsal görüş bildirmeye hazırlık amaçlı, teknik seviyede bir faaliyettir. Bu nedenle toplantıya, yazılarda belirtilen anlamı yüklemek yanlıştır'' ifadesi kullanıldı.