Genelkurmay'daki köstebek yakalandı

Orgeneral İlker Başbuğ’un Kudüs’te ’Ağlama Duvarı’ önünde çekilmiş fotoğraflarını sızdıran astsubay yakalandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nden son aylarda sızdırılan bilgi, belge ve çeşitli ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili ’köstebek avı’ ilk sonucunu verdi. Genelkurmay Başkanlığı’na atanmasının hemen öncesinde, Orgeneral İlker Başbuğ’un Kudüs’te ’Ağlama Duvarı’ önünde çekilmiş fotoğraflarını sızdıran astsubay yakalandı. Foto Film Dairesi’nde görevli, adı açıklanmayan astsubayın olası dış bağlantıları araştırılırken, gizlilik ve istihbaratla ilgili, yeni ve sıkı emirler gönderildi.



Genelkurmay Başkanlığı, son aylarda meydana gelen dışarıya bilgi, belge ve ses kaydı sızdırılması olaylarının kaynağını bulmak amacıyla geniş kapsamlı bir ’Köstebek avı’ başlattı. Bu sıcak istihbarat takibinde, Genelkurmay Başkanlığı’na atanması öncesinde, Orgeneral İlker Başbuğ’un, Kudüs’te Musevilerin kutsal ağlama duvarı önünde çekilmiş özel fotoğraflarını kasıtlı olarak dışarıya sızdıran askeri personel de tespit edildi.



Askeri Savcılık dava açtı



Fotoğrafları sızdıran, kimliği açıklanmayan, Astsubay rütbesindeki personelin, Genelkurmay Foto Film Dairesi’nde görev yaptığı ve bu görüntüleri, komutanlara ait resmi gezi arşivlerinden aldığı belirlendi. Genelkurmay Askeri Savcılığı, astsubayla ilgili dava açtı. Astsubayın dışarıda bağlantılı olabileceğinden şüphelenilen şahıslara yönelik kapsamlı soruşturma da sürüyor.



Bu arada, son dönemde TSK ile ilgili medyada ve internette yer alan diğer bilgi ve belgelerle ilgili de detaylı soruşturmalar devam ediyor.



Tüm karargâhlara uyarı emri



Tüm karargâhlara, gizlilik ve istihbarat kuralları ile ilgili yeni emir ve yönetmelikler de gönderildi. Personelden, telefon konuşmalarından, yazışmalarına dek tüm karargâh faaliyetlerinde daha özenli ve dikkatli olması istendi. Daha önce çok konuşulan ve Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı’ndan (GES) dışarıya sızan birlik komutanına ait ses kaydı ile ilgili olarak da bazı askeri personel sorgulandı.



Servis edildi ama sadece Vakit kullandı



Orgeneral Başbuğ, Ağustos’taki Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı’na atanmasının önünün kesilmesi amacıyla, daha önce Yaşar Büyükanıt’a da yapıldığı gibi bir karalama kampanyası ile karşılaşmıştı.



Özkök sebebi yazmıştı



12 Haziran’da Vakit gazetesi, Kudüs’te, Musevilerin Ağlama Duvarı’nda ellerini duvara dayamış sivil giyimli, trençkotlu, şapkalı ve gözlüklü bir kişinin üç ayrı fotoğrafını, sürmanşetten, "Ağlama Duvarı’nda bir bürokrat" başlığıyla yayımladı.

İsim verilmese de bu kişinin Orgeneral Başbuğ olduğu anlaşılıyordu. Bu haber sonrası, fotoğrafların günler öncesinden bazı bilinmeyen çevrelerce Hürriyet, Milliyet ve Star gazetelerine de servis edildiği, ancak sadece Vakit’in bunları bastığı ortaya çıktı.

Fotoğrafları neden yayımlamadıklarını 14 Haziran’daki yazısında açıklayan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, "O yıl Başbuğ aynı gezide Mescid-i Aksa’ya da gitti. Orada da fotoğrafı çekildi. Acaba ’beyaz zarfçılar’ o fotoğrafı da niye servise koymadı, pis işlerine gelmediği için mi?" sorusunu gündeme getirdi.

