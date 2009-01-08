Genelkurmay'da olağanüstü toplantı

28 Şubat'ın kritik isimleri gözaltında

Muvazzaf subayların dosyaları incelendi

Komutan eşleri de toplandı

Başbuğ ziyaret emri vermişti

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Ergenekon operesyonlarında 40'a yakın kişinin gözaltına alınması Ankara'da siyaset ve yargı çevrelerinin olduğu kadar askerin de gündemini değiştirdi. Genelkurmay Karargahı'nda akşam saatlerinde kuvvet komutanlarının katılımıyla yaklaşık 6 saat süren olağanüstü bir toplantı gerçekleştirildi.Ergenekon soruşturmasının onuncu dalgasında emekli generaller ve muvazzaf subayların gözaltına alınması Genelkurmay Karargahı'nı hareketlendirdi. Gün boyu yaşanan gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, akşam saatlerinde kuvvet komutanlarını karargaha davet etti. Orgeneral Başbuğ başkanlığında yapılan toplantıya Kara Kuvvetleri Komutanları Orgeneral Işık Koşaner, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Babaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız ve Genelkurmay Adli Müşaviri Tuğg. Hıfzı Çubukçu da katıldı. Denetlemeler için İzmir'de bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç da apar topar Ankara'ya döndü ve saat 20.15'te toplantıya dahil oldu. 17.30'da başlayan toplantı 6 saat sürdü. Genelkurmay Karargahı'nın ışıkları 23.30'a kadar yandı.Komutanların Genelkurmay'da toplandığı sırada eşleri de gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri Kılınç'ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitti.Org. Başbuğ başkanlığında Genelkurmay Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantıda, gözaltına alınan muvazzaf subayların dosyalarının incelendiği öğrenildi. Akşam saatlerinde gözaltına alınan Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Yarbay Hasan Hanoğlu, Yzb. Muhammed Sarıkaya ve Yarbay Mustafa Dönmez'in sicilleri, ilişkileri tek tek masaya yatırıldı.Komutanların toplantıda ayrıca 1 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınan ve halen cezaevinde bulunan emekli orgeneraller Şener Erguygur ve Hurşit Tolon'la ilgili süreci değerlendirdikleri öğrenildi. İki emekli orgeneral ile ilgili iddianamenin hala hazırlanmamış olması da toplantında değerlendirilen konular arasında yer aldı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ başkanlığında Kuvvet komutanları olağanüstü toplanırken komutanları eşleri de biraraya geldi. Org. İlker Başbuğ'un eşi Sevil Başbuğ, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Işık Koşaner'in eşi Nurdan Koşaner ile Jandarma Genel Komutanı Atila Işık'ın eşi Jale Işık gözaltına alınan eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç'ın evinde toplandılar. Komutan eşleri Güney Kılınç'a eşine geçmiş olsun dediler.Org. Başbuğ, Genelkurmay Başkanlığı'na geldikten sonra ilk iş olarak Kandıra F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un ziyaret edilmesi emrini vermişti. Org. Başbuğ, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Garnizon Komutanı Korgeneral Galip Mendi'yi görevlendirmişti. Çok tartışılan bu ziyaret üzerine Org. Başbuğ, "Bir, silah arkadaşlığı, iki, bir vefa borcu, üç, tamamen insani boyutta görebilirsiniz. Bunun dışında başka bir neden aramayın" demişti.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Başbakan Erdoğan ve hükümet üyelerinin Eğirdir Dağ Komando Okulu'nu ziyareti sırasında "Ergenekon" esprisinde bulunmuştu. Başbuğ, tatbikat sırasında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in hatıra olarak yerden birkaç boş kovanı alınca "Aman dikkat et. İyi sakla. Ergenekon'dan içeri girersin" esprisini yapmıştı. Cemil Çiçek'in ise Başbuğ'un bu esprisine ise, " O alanına göre değişir" karşılık verdiği iddia edilmişti.