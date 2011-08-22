Genelkurmay'da Hasdal toplantısı

T24- Hasdal’daki tutuklu askerleri kurtarmak amacıyla Genelkurmay’da Kara Kuvvetleri Komutanı Hayri Kıvrıkoğlu’nun emriyle toplantılar yapıldığı iddia edildi.

Taraf gazetesinden Mehmet Baransu’nun haberine göre, Balyoz, İnternet Andıcı ve İrticayla Mücadele Eylem Planı kapsamında tutuklanan askerleri kurtarmak amacıyla Genelkurmay’da askeri hukukçuların yer aldığı üst düzey toplantılar yapıldı. Taraf gazetesinde bugün yayımlanan haberin tam metni şöyle:

Karargâh yine bildiğiniz gibi. Eski alışkanlıklar devam ediyor. Şu sıralar birileri yine toplantı üstüne toplantı yapıyor. Daha önce orgenerallerin aktif planlama içerisinde olduğu toplantıların şimdiki katılımcıları askeri hukukçular. Toplantılar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu’nun emriyle Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği’nde gerçekleştiriliyor.

Toplantıların tek bir gündem maddesi var; Balyoz, İnternet Andıcı ve İrticayla Mücadele Eylem Planı kapsamında tutuklanan askerleri kurtarmak. Önce Hasdal Askeri Cezaevi’ni, ardından da Silivri’yi boşaltmak. Genelkurmay Adli Müşavirliği’nde yapılan toplantılarda da bunun nasıl yapılacağı tartışılıyor.

Toplantılar, İnternet Andıcı soruşturmasında tutuklanıp, geçen hafta Hasdal Askeri Cezaevi’ne konan Genelkurmay Adli Müşaviri Tümgeneral Hıfzı Çubuklu başkanlığında yapılmaya başlandı. Onun tutuklanması üzerine de sorumluluk vekili Albay Şakir Aytaş’a verildi. Kara Kuvvetleri Adli Müşaviri Albay Ahmet Vurucu, Jandarma Adli Müşaviri Yüzbaşı Hakan Kandemir ve Hava Kuvvetleri Adli Müşavirliği’nden Hakim Üsteğmen Özkan Doğu toplantının katılımcılarından. Tümgeneral Çubuklu’ya yakınlığı ile bilinen Hakim Yüzbaşı Kurtuluş Kaya ve Hakim Binbaşı Doğan Uysal da toplantıya katılan diğer isimler.

Tutuklu bulunan muvazzaf ve emekli askerlerin serbest bırakılmasını sağlayacak hukuki düzenlemelerin hazırlıklarının yapıldığı toplantılardan biri 19 Ağustos’ta yapıldı. Toplantıda, CMK’da yapılabilecek yasal değişiklikler ele alındı. Bazı taslaklar hazırlandı.

Hazırlanan taslaklardan biri tutukluluk sürelerinin kısaltılması teklifi. Buna göre, yasal değişiklik yapılarak, terör örgütü sanıklarının tutukluluk süresi iki katı olmaktan çıkartılıp, normal suçlardaki süreye indirilecek. Tutuklu sanıkların içeride bulundukları süre göz önüne alınıp, tahliyeleri sağlanacak.

Ancak bu taslağın bazı riskleri var. Başta PKK’lılar olmak üzere, Hizbullah, KCK, Ergenekon, DHKP-C gibi bazı terör davalarındaki sanıklar da bu düzenlemeden yararlanacak ve değişiklik sonrasında tahliyeleri gündeme gelecek. Karargâh’tan bazı isimler, soruşturmaların kendilerine ve eski üst düzey bazı komutanlara sıçrayacağını bildikleri için, bu riskleri ikinci plana atmış durumdalar. Kendilerini ve tutuklu askerleri kurtarmak için bu değişikliğin yapılmasını istiyorlar.

Karargâh’ta hazırlanan ikinci bir taslak ise, 250. Madde ile yetkili özel mahkemelerin kaldırılması için hükümete baskı yapılması. Bu plan son çare olarak düşünülüyor. Aksi halde, İnternet Andıcı’yla düğümü çözülen Karargâh’ın, tüm hukukdışı işlerinin ortaya çıkacağı, emekli-muvazzaf komutanların tutuklanacağından korkuluyor.

Karargâh’taki toplantılar bu iki taslağa son şeklinin verilmesi, kamuoyunun nasıl oluşturulacağının belirlenmesi için aralıksız sürüyor. Ekip, Hakim Albay Şakir Aytaş başkanlığında bir araya geliyor. Yaklaşık bir haftadır da ceza kanununda yapılması gerekli değişiklikler üzerinde çalışıyorlar. Albay Aytaş, gece geç saatlere kadar Karargâh’ta mesai yapıyor. Karargâh’taki bu gelişmeler ortaya şu kritik soruyu da çıkarıyor; Yeni Genelkurmay Başkanı bu toplantılardan haberdar mı değil mi? Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kıvrıkoğlu’nun, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le görüştüğü, öncelikli sorunlarının cezaevinde tutuklu bulunan personelin serbest bırakılmasıyla ilgili çalışmalara başlamak olduğunu söylediği iddialar arasında. Ancak bu bir iddia ve Özel’in bundan sonraki süreçte konuyla ilgili takınacağı tavır ve tutum bu iddianın doğruluğunu ortaya koyacak.

Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması fikri aslında yeni değil. YARSAV ve darbecileri destekleyen bazı Barolar konuyu gündeme ilk kez taşımışlardı. Ardından da CHP, konunun bayraktarlığını yapmıştı. Encümen-i Daniş toplantılarında da konu sık sık gündeme getirilmişti. Encümen-i Daniş üyesi emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun kuzeni tarafından verilen emirle konunun tekrar gündeme sokulmaya çalışılması da biraz enteresan.

Hükümetin bu konudaki tutumunun ne olacağını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Görünen askerin içindeki bir grubun hükümeti etkilemek için var gücüyle çalışacağı.

Elindeki tüm silahları kullanacağı. Bazı “sorunlar ve gerekçelerin” suiistimal edilerek hükümetin ikna edilmeye çalışılacağı da Ankara’da konuşulan bir diğer konu. Hükümetin orta yolcu tutumu doğrusu beni fazlasıyla endişelendiriyor. Umarım endişemde yanılırım. Aksi halde, AK Parti kendi ilmiğini kendi boynuna geçirecek ve bunun da farkında olmayacak. Tıpkı eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün kendi partisine, Emine Erdoğan’a küfreden internet sitelerine onay verip, ardından neye onay verdiğinin farkına varmaması gibi.