Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, 2014 Yüksek Askeri Şurası sonrasında hazırlandığı belirtilen bir bilgi notunda "Örgüt bu şekilde kadrolaşmaya devam ederse, TSK, savaşma kabiliyetini kaybeder. Gireceğimiz herhangi büyük çaplı ciddi bir silahlı çatışma durumunda, örgüt mensupları ağabeylerinden emir bekleyecek ve 'savaşmayın' emri alırlarsa savaşmayacaktır. Örgütün dış kaynaklı olduğunun en büyük delili bu durumdur" ifadesinin yer aldığını iddia etti.

Arslan Bulut'un "Genelkurmay'da ele geçen, tüyler ürpertici bilgi notu..." başlığıyla yayımlanan (21 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

2011-2015 arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan emekli orgeneral Necdet Özel, kendisine TSK'daki FETÖ kadrolaşması sorulduğunda, "Konuyla ilgili MİT ve Emniyet'ten bilgi istedik, gelmedi. İmzasız ihbarla işlem başlatmayız." diyerek hukuka uygun hareket etmek zorunda olduklarını belirtmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı, FETÖ'cü darbenin önde gelenlerinden Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Mehmet Partigöç'ün bürosunda yapılan aramada ele geçen belgelerin bilirkişi incelemesini yine Genelkurmay'a yaptırdı. Biri tuğgeneral, ikisi albay üç kişilik bilirkişi heyeti incelemelerini tamamladı, raporu yazdı ve savcılığa gönderdi. Rapor, konuyla ilgili davalardan birinin görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne de gönderildi.

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Partigöç'ün bürosunda ele geçen belgelerden biri, 14 sayfalık imzasız ama 2014 Yüksek Askeri Şurası sonrasında hazırlandığı belirtilen bir bilgi notu...

Bilgi notunda, FETÖ örgütünün TSK'ya ne zamandan beri hangi yöntemlerle sızdığı ve koca bir orduyu nasıl ele geçirmeye çalıştığı ile ilgili detaylı bir analiz yapılıyor.

Raporda şu uyarılar yapılıyor:

-Örgüt bu şekilde kadrolaşmaya devam ederse, TSK, savaşma kabiliyetini kaybeder. Gireceğimiz herhangi büyük çaplı ciddi bir silahlı çatışma durumunda, örgüt mensupları ağabeylerinden emir bekleyecek ve "savaşmayın" emri alırlarsa savaşmayacaktır. Örgütün dış kaynaklı olduğunun en büyük delili bu durumdur.

-Ermenistan, Barzani, Yunanistan veya Suriye gibi küçük çapta bile olsa herhangi bir silahlı güç, Türkiye'ye savaş ilan etse, örgüt elemanları "savaşmayın" emri aldığı takdirde, düşman bir günde Ankara'ya gelebilir.

-Örgüt, kendisini TSK içinde yeterince güçlü hissettiği anda bedeli Türkiye'yi kaybetmek dahi olsa ihtilâl yapmaktan çekinmeyecektir. TSK'ya hâkim olmak mutlak bir amaç içindir ve en geç 2017 yılında Türkiye'yi bir ihtilâl veya savaşa sürükleyeceklerdir.

-Örgüt, dindar çocukları, "Hocaefendi Allah ile görüşüp ondan aldığı emirleri bildiriyor" diye şartlandırarak yetiştirdiği için şimdi TSK içinde bulunan bu çocuklar verilen emirleri harfiyen yerine getirecektir.

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Tüyler ürpertici değil mi? Türkiye'yi Allah korumuş! Ordusu, dışarıdan yönetilen bir cemaat tarafından ele geçirilmiş olan Türkiye, Kesnizani tarikatının hâkim olduğu Irak gibi herhangi bir saldırıda teslim olacaktı!

14 sayfalık bilgi notu, Necdet Özel'in bahsettiği imzasız ihbar mektuplarından biri olsa gerek! Zira 14 sayfalık bilgi notunun Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ'cü komutanların listesini belirten sayfasının kenarında, 31 Ocak 2015 tarihli ve kırmızı kalemle yazılmış, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in "Sayın Jandarma Genel Komutanı, İnceleyin/Araştırın/Tetkik edin/Sonucu bana arz edin" yazısı ve parafı var.

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Buradan ister istemez 2014 ve 2015 şuraları akla geliyor!

FETÖ'nün darbe yapabilmek için yeteri kadar generali yoktu. Tugay seviyesindeki birlikleri yönetecek tuğgenerallere ihtiyaçları vardı!

Mehmet Alkanalka, "Karartılmış Yıldızlar" adlı kitabında yazdı! Piyade komando kurmay albay olarak, 100 tam puanla birinci sırada olduğu halde, 2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şuraları'nda, tuğgeneralliğe terfi ettirilmeyip, kendi astının emri altında çalışmaya mecbur edilince emekliliğini istedi.

Sonradan ortaya çıktı ki kendisi terfi ettirilmezken, 2014 şurasında general yapılan 19 albaydan 12'si ve 2015 şurasında general yapılan 23 albaydan 20'si, 15 Temmuz darbesine karıştıkları gerekçesiyle TSK'dan atıldı!

Kısacası, Türkiye'yi uçurumun kenarına getiren, TSK'nın yıldız isimlerini karartan 2014 ve 2015 YAŞ kararları oldu!

Kamuoyunun bilgisine sunulur!