Genelkurmay'da 'El Bab' toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, El Bab'ın IŞİD'den arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu istişare ettiği kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantının fotoğrafları ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezi'nde bir araya geldi.

Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde IŞİD unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. 170 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı ise 61'e yükseldi.