T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay'da 'El Bab' toplantısı

170 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı ise 61'e yükseldi

09 Şubat 2017 11:39

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, El Bab'ın IŞİD'den arındırılmasına ilişkin yürütülen operasyonda gelinen son durumu istişare ettiği kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantının fotoğrafları ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün sabaha karşı El Bab operasyonu için Genelkurmay Başkanı Komuta Harekat Merkezi'nde bir araya geldi.

Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, El Bab kentinde IŞİD unsurlarının saldırısında 5 asker şehit oldu, 15 asker yaralandı. 170 gündür devam eden harekâttaki şehit sayısı ise 61'e yükseldi.

ETİKETLER

Genelkurmay BaşkanıHulusi AkarFırat Kalkanı harekatıIŞİDKara Kuvvetleri KomutanıSalih Zeki ÇolakHava Kuvvetleri KomutanıAbidin ÜnalÜmit Dündar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24