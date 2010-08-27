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GENELKURMAYDA DEVİR TESLİM ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 22:08

-GENELKURMAYDA DEVİR TESLİM ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığı görevini devreden Orgeneral İlker Başbuğ, ''TSK'da görev yapan personel ancak kendi çabası, mesleğinde başarıları ve Türk ordusuna, devletine bağlılıkla yükselebilir'' dedi. Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türk ordusuna ve devletine sadakat duygusuyla yaşadıklarını söyledi. Bir Anadolu şehrinde, Afyonkarahisar'da başladığı kariyerine bugün son noktayı koyduğunu belirten Orgeneral İlker Başbuğ, bu durumun aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin liyakate dayalı yapısına da güzel bir örnek olduğunu bildirdi. TSK'da görev yapan personelin ancak kendi çabası ve mesleğinde başarılarla ve Türk ordusuna, devletine bağlılıkla yükselebileceğini ifade eden Orgeneral Başbuğ, şunları kaydetti: ''TSK'nın sahip olduğu kurum kültüründe hiç kimse için hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. Yıllar önce askerlik andını içerek askerliğe ilk adımımı atmıştım. Zamanla bu andın her kelimesinin ne kadar önemli olduğunu ve bir asker için anlamını daha iyi kavradım. Her kelimesi ayrı bir anlam taşıyan askerlik andındaki şu iki hususa dikkatinizi çekmek isterim; Millet ve cumhuriyete. Askerliğin namusunu, Türk Sancağı'nın şanını canından aziz bilmek. Askerler için hayattaki en önemli şey erdemdir. Erdem, insanın ruhsal olgunluğudur. Namus, sadakat, şeref, vefa, ahlak, karakter, fedakarlık ve cesaret, erdemle bütünleşir.''

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