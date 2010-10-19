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Genelkurmay'da 3'lü terör zirvesi

Türkiye’nin, terör örgütü PKK'ya karşı ABD ve Irak'la kurduğu üçlü mekanizma, bugün tekrar toplanıyor...

19 Ekim 2010 03:00

T24 - Türkiye, ABD ve Irak’tan oluşan üçlü mekanizma, PKK’nın Kuzey Irak'taki varlığını sona erdirmek için atılacak adımları bugün Ankara’da konuşacak.

Türkiye’nin, terör örgütü PKK'ya karşı ABD ve Irak'la kurduğu üçlü mekanizma, bugün tekrar toplanıyor. 

Genelkurmay'da düzenlenecek olan olan geniş katılımlı teknik komite toplantısında, Türk heyetine bir tümgeneral başkanlık edecek. Heyette, içişleri ve dışişleri bakanlıkları gibi ilgili kurumlardan temsilciler de yer alacak. 

ABD’nin Irak'ta görevli bir askeri yetkili tarafından temsil edileceği toplantıya, Irak da, Ulusal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Şirvan El Vaili'nin yardımcısının başkanlığındaki bir heyetle katılacak. 

Taraflar, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığını sona erdirmek atılacak adımları masaya yatıracak.


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