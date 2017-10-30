Genelkurmay'da 15 Temmuz gecesi silinen görüntülerin incelenmesi tamamlandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki kamera kayıtları üzerinde yapılan bilirkişi inceleme raporuna giren görüntülerde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Karargah'tan Akıncı Üssü'ne götürülüş anları da yer alıyor.

Cuntacıların, başarısız olacaklarını anlayınca karargahtaki kamera kayıtları ile personel giriş çıkışlarının yer aldığı bilgileri içeren ana sunucuyu tank paletlerinin altına atarak imha ettikleri ortaya çıkmıştı. Ana sunucunun bir yedeğinin Genelkurmay Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanlığı'nda tutulduğunun belirtilmesinin ardından Genelkurmay yetkilileri, sunucudaki bilgi ve görüntüleri, darbe girişimine yönelik soruşturmayı yürüten savcılara ulaştırdı.

Böylelikle ele geçirilen yedek görüntüler üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi tamamlandı. 11 hard disk içindeki 24 klasörde, güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğrafların incelendiği bilirkişi raporu, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Genelkurmay Çatı davası dosyasına girdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Karargah'tan Akıncı'ya götürülüş anları da fotoğraflara yansıdı.

Bilirkişi raporuna göre, darbe girişimi günü saat 21.22'de, 33 kişilik Özel Kuvvetler mensubu tam teçhizatlı askerlerin Genelkurmay Başkanlığı ana nizamiye kapısından girip, makam katına çıktıkları görülüyor.

Ardından darbe girişimi gecesi saat 23.03.57'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 5 özel kuvvetler personelinin arasında, yanında sanıklardan eski tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden inerek bahçeye çıkarılıyor. Koyu renk takım elbiseli koruma olduğu değerlendirilen kişinin, tekrar merdivenlerden geri çıkarak komutanın şapkasını alarak geri döndüğü de görüntülere yansıyor. ​

Rapora göre, saat 23.04.30'da silahlı ve teçhizatlı, kamuflaj üniformalı askerlerin arasında eski tümgenaral Dişli'nin, Orgenaral Akar'a refakat ederek, çalışır vaziyetteki "10987" kuyruk numaralı Türk Kara Kuvvetleri helikopterine bindirdikleri, Dişli ile grubun içinde bulunan koyu renk takım elbiseli kişinin de helikoptere bindiği, helikopterin saat 23.05.27'de havalandığı görülüyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, bilirkişi raporundaki görüntüler ve fotoğrafların sanıklara duruşma sırasında gösterilerek, teşhis yaptırılacağını açıkladı. Başkan Dik, ayrıca yaklaşık 70 terabayt tutan kamera kayıtlarından elde edilen sanıklarla ilgili görüntülerin avukatlara ulaştırılacağını kaydetti.