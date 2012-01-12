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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi yenilendi ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 19:07

-Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi yenilendi ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığının internet sitesi yeniden düzenlendi.  Sitede, Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerine ait operasyon ve tatbikat fotoğrafları slayt halinde gösterilirken, ''Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkında'' ve ''Olaylar'' başlığıyla yapılan duyurular ana sayfaya taşındı.  Sitenin ana sayfasında slayt halinde sürekli yenilenen fotoğraflar içinde terör örgütüne yönelik operasyonların fotoğrafların geniş şekilde yer alıyor.   Yeni düzenlemeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel mevcudu, şehit ailelerine ve gazilere tanınan hakların yanı sıra erbaş ve erlere verilen eğitim konularıyla TSK'daki rehberlik ve danışma hizmetlerine ilişkin verilere daha kolay ulaşılabiliyor.  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan 50 fotoğraf içinde savaş uçaklarından çekilmiş fotoğraflar da bulunuyor.  Sitede, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı personelin arama kurtarma ve acil yardım hizmetlerine ilişkin fotoğraflarının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personelin denizlerdeki faaliyetlerini gösteren fotoğraflar da yer alıyor.

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