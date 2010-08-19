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Genelkurmay'a şehit ailelerinden suç duyurusu

Heron skandalının ardından beş şehit ailesi ‘Sorumlular cezalandırılsın’ dedi.

19 Ağustos 2010 03:00

T24- Dağlıca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe’deki karakol ve birliklere yapılan PKK baskınlarıyla ilgili hayatını kaybeden askerlerin aileleri, baskınların önceden bilindiği ve önlem alınmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.


Taraf’ın ortaya çıkardığı Heron skandalının ardından çeşitli baskınlarda hayatını kaybeden beş askerin ailesi, karakollara baskın yapılacağının günler öncesinden bilinmesine rağmen önlem alınmadığı gerekçesiyle İstanbul Adliyesi’ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Aileler, kendilerine hukuki destek veren Hukukçular Derneği yetkilileri ile birlikte önce Lagacy Otaman Otel’de basın açıklaması yaptı. Toplantıya 45 ailenin geleceği, fakat bazı ailelerin baskı altında olduğu, bazılarının ise yol parası olmadığı için gelemediği ifade edildi.

 
Aileleri tehdit ettiler


Er Ayhan Say’ın babası Hasan Say, gizli numaradan kendisini arayan bir kişinin şikâyetçi olunmaması yönünde tehditler savurduğunu iddia etti. Baba Say, “Telefondaki kişi ‘şikâyetten dolayı tazminat ve maaş hakkınız riske girmesinden çekinmiyor musunuz?’ dedikten sonra kapattı. Onurlu bir kurumun içinde hainleri beslemesine tahammülümüz yok” dedi. Dağlıca’daki baskında hayatını kaybeden Selçuk Gürdal’ın babası Mehmet Gürdal ile Mehmet Cücük’ün babası Cabbar Cücük, yetkililere neden önlem alınmadığını sordu.

 
‘Oğlumuzu kasten öldürdünüz’


Aileler daha sonra Beşiktaş’taki İstanbul, Adliyesi’ne giderek, savcılığa giderek şikayet dilekçelerini verdi. Çıkışta açıklama yapan Avukat Özkan, Heron skandalının üzerinden 17 gün geçmesine rağmen yetkililerin açıklama yapmamasına dikkat çekerek, “Gerçekten iddialar incelendiğinde organize birlikte hareket etmek suretiyle, söz konusu şehitlerin verildiği yönünde bir kanaat hasıl olmuştur. Biz de şikâyetimizi yaptık. İşleme alındı. Ve önümüzdeki günlerde söz konusu soruşturma başlatılacaktır” dedi. Dilekçede, sorumluların ‘Görevi kötüye kullanma’, ‘İhmal suretiyle kasten adam öldürme’, ‘Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’, ‘PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ suçlarından cezalandırılması istendi. Suç duyurusunda bulunan aileler şöyle:


* Hantepe/Ayhan Say’ın babası Hasan Say (Hatay-Dörtyol)

* Dağlıca/Mehmet Cücük’ün anne babası Yeter-Cabbar Cücük(Gaziantep-Göksüncük)

* Dağlıca/Yavuz Öztürk’ün babası Şükrü Öztürk (Afyonkarahisar-Dinar)

* Dağlıca/Selçuk Gürdal’ın babası Mehmet Gürdal (Afyonkarahisar)

* Aktütün/Oktay Karakelle’nin babası Hüsamettin Karakelle (Erzurum).

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