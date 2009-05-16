Genelkurmay’a ‘güvenlik bölgesi’ davası

Avukat Barış Yıldırım, Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan etmesinin Anayasaya aykırı olduğunu öne sürerek, kararın iptali için dava açtı.



Geneykurmay Başkanlğı, Tunceli'nin Nazimiye İlçesi'nin Dokuzkaya bölgesini 7 Mayıs tarihinden itibaren 3 ay süreyle `güvenlik bölgesi' ilan ederek, sivillerin girişini yasakladı. Tunceli Barosu avukatlarından Barış Yıldırım, bir müvekkilinden bu yasağın iptali için vekalet almasından sonra bu kararın iptali için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Barış Yıldırım, Tunceli merkezde oturan bazı kişilerin yasak bölgede bulunan köylerine gidemeyeceğini ve haklarının kısıtlandığı gerekçesiyle bu durumu dava ettiğini anlattı. Yıldırım, ``2 bin 565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nda güvenlik bölgesi ilan edilmesi gereken mevzuat bellidir. Tunceli'de ilan edilen 5 geçici güvenlik bölgesi Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'ndaki hiçbir şartı ihtiva etmedikleri gibi müvekkilin malvarlıklarının bulunduğu Tunceli- Nazimiye- Büyükyurt Köyü- Dokuzkaya Mezrası da Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nda belirtilen şartları taşımamaktadır'' dedi.



Avukat Yıldırım, `Geçici güvenlik bölgesi' uygulamasının anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu ve bu uygulamanın `Serbest dolaşım hakkı' ihlali olduğunu belirterek şöyle konuştu:



``Genelkurmay Başkanlığı'nın hayata geçirdiği geçici güvenlik bölgesi uygulaması başta serbest dolaşım özgürlüğü, mülkiyet hakkı olmak üzere bir çok temel hak ve özgürlüğü ihlal etmektedir.''

