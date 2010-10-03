Genelkurmay’a göre ‘12 ay’ en uygunu

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün TBMM resepsiyonunda gazetecilerin soruları üzerine kamuoyunda bir süredir tartışılan “tek tip” askerlikle ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan brifing alacağını açıklaması, gözleri yeniden Genelkurmay Karargâhı’na çevirdi.



Genelkurmay’ın kendi çalışmasının yanı sıra, kamuoyuna “hükümetin projesi” olarak yansıyan formüllere de neden karşı olduğunu Erdoğan’a anlatması bekleniyor.



Genelkurmay’ın uzun dönem askerliğin 9, kısa dönem askerliğin ise 4 aya inmesi durumunda, asker ihtiyacını karşılama oranının yüzde 50’nin altına düşeceğini ve bu formülün başta terörle mücadele olmak üzere, TSK’nın rutin işleyişine büyük darbe vuracağını Erdoğan’a anlatacağı ifade edildi.

Asker ‘tek tip’ istiyor



Askerin “tek tip” çalışmasında sona geldiği belirtiliyor. Çalışmaya göre, yedek subaylık kaldırılırken, üniversite mezunu olan yükümlüler ile olmayan yükümlüler arasındaki farkın kaldırılarak, herkesin 12 ay için silah altına alınması planlanıyor.



İddiaya göre AKP de bir çalışma yapıyor. Buna göre, 15 ay uzun dönem askerliğin, 12 ya da 9 aya düşürülmesi, 6 ay kısa dönem askerliğin ise 4 aya indirilmesi gündemde.



