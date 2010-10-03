T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genelkurmay’a göre ‘12 ay’ en uygunu

Başbakan'ın Genelkurmay Başkanlığı’ndan brifing alacağını açıklaması, gözleri yeniden Genelkurmay Karargâhı’na çevirdi.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün TBMM resepsiyonunda gazetecilerin soruları üzerine kamuoyunda bir süredir tartışılan “tek tip” askerlikle ilgili Genelkurmay Başkanlığı’ndan brifing alacağını açıklaması, gözleri yeniden Genelkurmay Karargâhı’na çevirdi.


Genelkurmay’ın kendi çalışmasının yanı sıra, kamuoyuna “hükümetin projesi” olarak yansıyan formüllere de neden karşı olduğunu Erdoğan’a anlatması bekleniyor.


Genelkurmay’ın uzun dönem askerliğin 9, kısa dönem askerliğin ise 4 aya inmesi durumunda, asker ihtiyacını karşılama oranının yüzde 50’nin altına düşeceğini ve bu formülün başta terörle mücadele olmak üzere, TSK’nın rutin işleyişine büyük darbe vuracağını Erdoğan’a anlatacağı ifade edildi.



Asker ‘tek tip’ istiyor


Askerin “tek tip” çalışmasında sona geldiği belirtiliyor. Çalışmaya göre, yedek subaylık kaldırılırken, üniversite mezunu olan yükümlüler ile olmayan yükümlüler arasındaki farkın kaldırılarak, herkesin 12 ay için silah altına alınması planlanıyor.


İddiaya göre AKP de bir çalışma yapıyor. Buna göre, 15 ay uzun dönem askerliğin, 12 ya da 9 aya düşürülmesi, 6 ay kısa dönem askerliğin ise 4 aya indirilmesi gündemde.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24