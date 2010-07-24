-GENELKURMAYA BİLGİ MÜZEKKERESİ YAZILACAK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin olarak açılan davaya bakacak olan mahkeme heyeti, iddianamede ismi geçen ve haklarında yakalama kararı verilen sanıklar hakkında kamu davası açıldığı ve yakalama kararı çıkarıldığı hususunda Genelkurmay Başkanlığına bilgi müzekkeresi yazılmasına karar verdi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından düzenlenen tensip tutanağında, hakkında yakalama kararı verilmeyen sanıklar adına duruşma gününü bildiren davetiye çıkarılmasına ve davetiyeye iddianamenin CD ortamında kaydedilmiş suretinin de eklenmesine karar verildiği belirtildi. Mahkeme heyeti, davetiyeye CMK'nın 145. maddesi uyarınca duruşma gününde hazır bulunmadıkları takdirde zorla getirilecekleri hususunda ihtarın da yazılmasına hükmetti. Heyet, ayrıca müdafileri bulunmadığı anlaşılan, aralarında Dursun Çiçek'in de bulunduğu 30 sanığın ise davetiye tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ''avukatlarının bulunup bulunmadığı hususunu mahkemeye bildirmelerini'' kararlaştırdı. Müdafileri olmayanlara İstanbul Barosu tarafından avukat tayin edileceğine karar veren mahkeme heyeti, baro tarafından görevlendirilecek avukatın ücretinin yargılama gideri sayılacağından mahkumiyet halinde bunun sanıktan tahsil edileceğine hükmetti. Mahkeme heyeti, haklarına yakalama emri çıkardığı sanıkların buna karşı 7 gün içerisinde İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz hakkı bulunduğunun bildirilmesini kararlaştırdı. Duruşmalar Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin bitişiğindeki duruşma salonunda yapılacağından duruşma günü ve saatinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılmasını hükme bağlayan mahkeme heyeti, sanık sayısının fazla olması ve dosya kapsamı dikkate alındığında ifade ve sorgu işlemlerinin de teknik imkanlardan yararlanılarak yerine getirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol kararının kaldırılması talebinde bulunan sanıkların mahkeme huzurunda henüz savunmasının alınmamış olmasını dikkate alınarak da bu aşamada taleplerinin reddini karara bağladı.