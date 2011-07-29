Genelkurmaya Başkanı ve 3 kuvvet komutanı istifa etti

T24- YAŞ toplantıları öncesi hükümet ile askeri kanat arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla son dört günde 3 kez yapılan görüşmeler Türk Silahlı Kuvvetleri’nde toplu istifalarla sonuçlandı. Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay ve Deniz Kuvvet Komutnı Ora. Eşref Uğur Yiğit emekliliklerini isteyerek görevlerinden istifa etti.



















Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Org. Koşaner sabah saatlerinde bir kez daha bir araya geldi. Bu görüşme son dört gün içinde gerçekleştirilen 3. toplantı oldu. Toplantının ana gündem maddesi 1 Ağustos’ta yapılacak olan YAŞ toplantılarında durumu görüşülecek olan Balyoz Davası kapsamında tutuklu olan 42 general hakkında alınacak kararların değerlendirilmesiydi. Hükümet cephesinde generallerin emekli edilmesi formülü ağırlıklı görüş olarak kabul ediliyordu.







Gül: Gözü kapalı imza atılmaz





Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şura öncesi danışma toplantıları yapılmasının olağan karşılanması gerektiğini belirtti. Gül, "En üst kararlar verilirken ben Cumhurbaşkanı olarak neye imza attığımı bilirim. Gözü kapalı kimse bir şeye imza atmaz" dedi.

Bu arada YAŞ toplantılarını etkileyebilecek bir karar da İstanbul'dan geldi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi kamuoyunda İnternet Andıcı olarak bilinen ve arlarında Ege Ordu Komutanı Org. Taşdeler'in de olduğu 22 kişi hakkında çeşti cezalar istenen iddianameyi kabul etti. Savcı sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.



Ankara’nın gündeminde şok etkisi yaratan gelişme ise akşam saatlerinde yaşandı. Önce Genelkurmay Başkanı Org. Işık Koşaner’in istifa haberi geldi. Koşaner kısa istifa mektubunda “duyulan lüzum üzerine” istifa ettiğini bildirdi. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Erdal Ceylanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Aksay ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Eşref Uğur Yiğit istifa etti. Genelkurmay Başkanı Koşaner’in görevde 2 yılı daha varken, Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanları ise YAŞ sonrasında emekli olacaklardı.





YAŞ'ın toplanması çok zor





Art arda gelen emeklilik kararları Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi planlanan isimleri de değiştirdi. Koşaner'in emeklilik kararı sonrası Kara, Hava veya Deniz Kuvvetleri Komutanları'ndan birinin bu göreve getirilmesi seçeneğini ortadan kaldırdı. Bu durum 1 Ağustos'ta YAŞ'ın toplanma ihtimalini de zora soktu.



İstifalar sonrasında Başbakan Erdoğan İstanbul programını iptal etti.





Jandarma Genel Komutanı Başbakanlık'ta





Genelkurmay Başkanı Org. Koşaner ve 3 kuvvet komutanının istifasından sonra gözler Jandarma Genel Komutanı Org. Necdet Özel'e çevrildi. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanı olması beklenen Org. Özel'in 2 yıl sonra Genelkurmay Başkanı olması bekleniyordu. İstifa etmeyen Org. Özel saat 19.30 sıralarında Başbakanlığa giderek Başbakan Erdoğan ile görüştü.





Erdoğan ile yaklaşık 40 dakika görüşen Org. Özel daha sonra Çankaya Köşkü'ne çıkarak Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü. Bu arada Özel ile görüşmesinden sonra bir süre Başbakanlık'ta çalışmasına devam eden Başbakan Erdoğan da saat 20.30 sıralarında Çankaya Köşkü'ne giderek görüşmeye katıldı. Yaklaşık bir saat süren üçlü zirve saat 21.30 sıralarında sona erdi. Başbakan Erdoğan'ın Köşk'ten ayrılmasına karşın Org. Özel bir süre daha Köşk'te kaldı. Bu arada Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala Köşk'e çağrıldı. Köşk'te görüşmelerini tamamlayan Efkan Ala Başbakanlığa geçti.







Torumtay da istifa etmişti





Görev süresini doldurmadan ayrılan ilk Genelkurmay Başkanı Org Necip Torumtay'dı. Torumtay, 1990 yılında, Körfez Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı Turgut Özal ters düşmüş ve istifasını vermişti.







İki kez Balyoz açıklaması yapmıştı



Yine sancılı bir Yüksek Askeri Şûra sürecinin ardından Bakanlar Kurulu'nun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından 30 Ağustos 2010 itibarıyla Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Orgeneral Işık Koşaner, bu görevi sırasında tartışma yaratacak ikinci açıklamasını yapmıştı.

Ergenekon sürecine ilişkin olarak ilk yazılı açıklamayı, yine Balyoz sanığı iki general ve 1 amiralin hükümet tarafından engellenen bir üst rütbeye terfileri konusunda yapan Koşaner, ikinci açıklamayı, 5 Nisan 2011'de Balyoz sanıklarının tutukluluk hallerine yapılan itirazın reddedilmesi üzerine 6 Nisan 2011'de yaptı.

Koşaner: Balyoz sanıkları neden hâlâ tutuklu'





Org. Işık Koşaner biyografisi





Orgeneral Koşaner, 1965 yılında Kara Harp Okulundan, 1966 yılında Piyade Okulundan mezun oldu.



1976 yılına kadar Kara Kuvvetlerine bağlı çeşitli birliklerde, Takım ve Bölük Komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında öğretmenlik, Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Komando Tugayında Takım Komutanlığı ve Tabur Karargâh Subaylığı, Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Özel Tim Komutanlığı yaptı.



Orgeneral Koşaner, 1978 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. Ardından kurmay subay olarak; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığında Karargâh Subaylığı, NATO Savunma Kolejini bitirmeyi müteakip İtalya / Napoli'deki Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığında Karargâh Subaylığı, 3'üncü Ordu Lojistik Başkanlığında Plan Koordinasyon Şube Müdürlüğü, İngiltere / Londra'da Savunma İncelemeleri Kraliyet Kolejini bitirmeyi müteakip Genelkurmay Strateji ve Kuvvet Plan Daire Başkanlığında Strateji Şube Müdürlüğü, 8'inci Piyade Tümeni 131'inci Piyade Alay Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığında Kurmay Başkanlığı görevlerini yürüttü.



1992 Yılında Tuğgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, bu rütbede; Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı ile 1'inci Komando Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.



1996 yılında Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesi ile Kara Harp Okulu Komutanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında Korgeneralliğe terfi ederek sırasıyla; Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu.



2004 yılında Orgeneralliğe terfi eden Orgeneral Koşaner, 2004-2005 yılları arasında Ege Ordu Komutanlığı, 2005-2006 yılları arasında Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 2006-2008 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı, 2008-2010 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2010 tarihinden geçerli olarak Genelkurmay Başkanlığına atandı.



Orgeneral Koşaner, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Hizmet Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Madalyası, Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, Kore Cumhuriyeti Millî Güvenlik Liyakat Madalyası ve Pakistan İmtiyaz Nişanı sahibi.



