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GENELKURMAY: 9 ÖLÜ, 4 YARALI  ANKARA (A.A)

16 Eylül 2010 22:17

-GENELKURMAY: 9 ÖLÜ, 4 YARALI  ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'deki mayın patlamasında 9 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.  Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Hakkari'nin merkeze bağlı Geçitli köyünden bu sabah köylüleri Hakkari'ye götürmek üzere hareket eden minibüsün, köyün 3 kilometre güneydoğusunda bulunan Karataş mevkisinden saat 09:10 sıralarında geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen mayının patladığı belirtildi.  Patlama sonucu minibüste bulunan 9 vatandaşın hayatını kaybettiği, 4 vatandaşın çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı vatandaşların helikopterle derhal bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı bildirildi.  Açıklamada, olayla ilgili olarak Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlandığı belirtildi.

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