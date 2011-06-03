Genelkurmay, Zaman gazetesinin haberini yalanladı

T24 - Genelkurmay, bugün bir gazetede eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.



İŞTE ZAMAN GAZETESİNİN O HABERİ









Genelkurmay Başkanlığı, bugün Zaman gazetesinde yer alan Genelkurmay Başkanlığı karargahında hazırlandığı iddia edilen bir bilgi notu ile ilgili, ''Yapılan inceleme sonucunda iddia edilen bilgi notuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayda rastlanmamıştır'' açıklamasında bulundu.

Açıklamada, ''Yapılan inceleme sonucunda iddia edilen bilgi notuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya kayda rastlanmamıştır'' denildi.

TSK'nın tepki gösterdiği Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Genelkurmay, 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale etti iddia edilmişti.

Gazetenin Ergenekon sanığı emekli Albay Levent Göktaş'ın ofisinde ele geçirilen 51 No'lu DVD içindeki bir belgeye dayandırdığı haberinde dönemin Genelkurmay İstihbarat Şube Müdürü Albay Turgut Ak'ın hazırladığı bilgi notu yer alıyor. Bu nota göre, Org. İlker Başbuğ, Anavatan lideri Erkan Mumcu'ya şu mesajı göndermiş: "Anayasa Mahkemesi'yle konuştuk, AKP'yi kapatacaklar. Erdoğan, Gül ya da Arınç seçilirse TSK müdahale edecek. Size yeni oluşum sözü veriyoruz."