Genelkurmay yurtiçini de yurtdışını da dinleyemez

T24 - TİB’in üst kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, Genelkurmay’ın “dinleme cihazı alma” ve “yurtiçi gibi yurtdışında da dinleme yapma” yetkisi bulunmadığını açıkladı.

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Aslan Güner’in, İsrail’den aldırdığı dinleme cihazlarıyla 2 bin kişiyi yasadışı dinlettiği iddialarına Genelkurmay “O sistemler yurtdışı dinlemeler için kullanıldı. Yurtiçi dinleme yapılmadı” cevabı vermişti. Ancak Türkiye’de dinlemelerile ilgili en üst kurum olan TİB’in üst kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Başkanı Tayfun Acarer, yasalara göre Genelkurmay’ın yurtiçinde de yurtdışında da dinleme yapamayacağını söyledi.

Yasaya göre 3 kurum dinler



Orgeneral Güner’in yasadışı dinleme yaptırdığı iddialarını araştırmak üzere Hükümet, TİB’e talimat verirken, TİB’in üst kuruluşu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun Başkanı Acarer, ‘dinleme’ konusunda merak edilen konularla ilgili star’ın sorularını cevapladı. 5397 sayılı yasaya göre “dinleme cihazı alma” ve “mahkeme kararıyla dinleme yapma” yetkisinin Emniyet, Jandarma ve MİT’te olduğunu vurgulayan Acarer, dinleme “yurtdışı amaçlı olsa da” yasanın açık olduğunun altını çizdi.

Genelkurmay o cihazı alamaz



Emniyet, Jandarma ve MİT’in dışındaki kurumların dinleme yapacak cihazları ithal etme yetkisi olmadığını vurgulayan Acarer, “Bu durumda Genelkurmay yasadışı bir şekilde dinleme cihazı mı aldı” sosunuda da “Alan kim, bilmiyorum. Ben sadece Kanundaki ifadeyi söylüyorum” yanıtını verdi. Usulsüz dinleme yapıldığını teknolojik olarak ortaya koymanın mümkün olmadığını, “paralel dinleme” yapılmışsa tespitinin çok daha zor olduğunu anlatan Acarer, istenmesi halinde, Genelkurmay’ın aldığı dinleme cihazları üzerindeki görüşlerini bilirkişi olarak aktarabileceklerini söyledi.

O dinlemelerin hiçbiri TİB kaynaklı değildir



Tayfun Acarer, internete düşen ve çok konuşulan dinleme kayıtlarının hiçbirinin TİB kaynaklı olmadığını vurgulayarak “Bunu sürekli söylüyoruz ama insanlar anlamak istemiyor. TİB’de dinleme yapılmıyor. Sadece mahkeme kararıyla yetkili kurumların yapacağı dinlemelere aracılık ediliyor” dedi. Acarer, şöyle devam etti: “TİB’in kendisi dinleme yapmaz. Buna yetkisi de yok, imkanı da. TİB’de 80 kişi çalışıyor. Bu kişilerle çok sayıda insanın dinlenmesi zaten olanaksız. Altını tekrar çiziyorum, TİB’de dinleme yapılmıyor. Şunu da söylemekte yarar görüyorum. TİB, şuana kadarki hizmetinde son derece başarılı. Diyeceksiniz ki, gündemde bir sürü dinleme oluyor, birtakım şeyler internete düşüyor falan... Bütün bu yapılan dinlemeler, yasal yoldan yapılmış dinlemeler değil. İletişim Başkanlığı’nın onay verdiği dinlemeler değil. O sansasyon haberlere yol açan dinlemelerin hiçbiri TİB kaynaklı değil. Yani resmi dinlemeler değil ve TİB’in zaten dinleme diye bir işlevi yok.”

Çuval çuval belge abartılı



BTK Başkanı Tayfun Acarer, TİB’de yapılan savcılık incelemelerinde de mahkemelerden gelen kararlara bakıldığını, “TİB’den çuvalla belge götürüldüğü” haberlerinin ise “abartılı” olduğunu söyledi.

Dinleme yapan cihazlar bizden onay almıyor



Halen Türkiye’de cep telefonları da dahil ithal edilen hiçbir telekomünikasyon cihazının BTK onayından geçmediğini belirten Tayfun Acarer “Gelişen teknoloji içinde Gümrükte gelen cihazları ben inceleyip izin versem dahi sorun çözülmez. Bu konuda çözüm yasal düzenlemelerde. Bu yöndeki cezaların ağırlaştırılmasıyla bu sorun çözülebilir” dedi.

Acarer: Uzak mesafeleri dinleyemezsin



• Dinlemelerin günümüz teknolojisiyle nasıl yapılabildiğini de anlatan Tayfun Acarer, “Mevcut mobil şebekede dinleme yapacak cihazların dinleme kapasitesi bellidir, çok uzak mesafe olmaz. Çok uzak mesafe dinleyemezsiniz, belli bir alanda dinleme yapabilirsiniz. Baz istasyonunun yakınına gelirsiniz, ya da ortama gelirsiniz. Baz istasyonunun kapasitesine göre yaparsınız” dedi. Acarer’in verdiği bu teknik açıklamalar da, Genelkurmay Başkanlığı’nın bu cihazlarla “yurtdışı dinleme yapıp yapamayacağı” konusunda soru işaretleri oluşturdu.

Radarla ortam dinlemesine inanmıyorum



• Tayfun Acarer, günümüzde hayli artan ve internete düşen ses kayıtlarının uzaktan ortam dinlemesi olduğuna inanmadığını söyledi. Konuyu iyi bilen bir mühendis ve bir öğretim görevlisi olarak “ses dalgaları üzerinden dinleme yapılabildiğine inanmadığını” söyleyen Acarer “Mesela adam geçti karşı binaya, bu odada konuşulanları dinliyor. Ben buna teknik olarak inanmıyorum, mühendis olarak. Dinlendiği iddia ediliyor. Tabi ortam dinlemesi yapılıyorsa, bir saksının içine kayıt edici konulduysa, ya da birinin cebindeki bir cep telefonunu bir role gibi kullanıyorsa o ayrı konu. Ama yanınızda hiçbir telekomünikasyon ekipmanı yok, oraya buraya radarlar koyarak bir yer dinlenemez. Saçma yani. Radarın amacı o değil ki. Şu anki teknolojide karşı binadan buranın dinleneceğine inanmıyorum” diye konuştu.



