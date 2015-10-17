Genelkurmay: Yüksekova'da 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari Yüksekova’da PKK’lılara ait olduğu tespit edilen çok sayıda barınak, mağara ve silah mevzileri düzenlenen hava harekatı ile imha edildiğini ve 11 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada Tunceli’de devam eden operasyonda bir adet sığınakta 3 PKK'lının cesedi bulunduğu, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel dokümanın da ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay’dan konuya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri / Yüksekova’da tespit edilen Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlere ait çok sayıda barınak, mağara ve silah mevzileri düzenlenen hava harekatı ile imha edilmiş, 11 terörist etkisiz hale getirilmiş, ayrıca bölgede yapılan aramada, bir Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist cesedi araziye gizlenmiş olarak bulunmuştur.

Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan dört adet mağarada;

- Bir adet Doçka uçaksavar makineli tüfeği,

- Sekiz adet Kaleşnikof piyade tüfeği,

- Bir adet Bixi makineli tüfeği,

- Bir adet Kannas keskin nişancı tüfeği,

- Bir adet RPG-7 roketatar,

- Dört adet RPG-7 roketi,

- 10 adet el bombası,

- Bir adet telsiz,

- Bir adet radyo,

- Ele geçirilen silahlara ait çok sayıda mühimmat, yiyecek, yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir.

Tunceli’de devam eden operasyonda, Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan bir adet sığınakta üç Bölücü Terör Örgütü mensubu terörist cesedi bulunmuş, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif örgütsel doküman ele geçirilmiştir."