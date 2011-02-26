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GENELKURMAY: ''YAKALANAN ŞAHISLAR SİVİL'' ANKARA (A.A)

26 Şubat 2011 14:31

-GENELKURMAY: ''YAKALANAN ŞAHISLAR SİVİL'' ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Genelkurmay Başkanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan ''Yargı lojmanında esrarengiz asker'' başlıklı haberde yer alan ''asker'' ifadesinin gerçeği yansıtmadığını, şahısların sivil olduklarının öğrenildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ''Yargı lojmanında esrarengiz asker'' başlıklı haber yayımlandığı hatırlatılarak, ''Söz konusu haberdeki 'asker' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Yakalanan şahısların sivil oldukları öğrenilmiştir'' denildi.

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