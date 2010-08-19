-GENELKURMAY VE MİT'TEN MAHKEMEYE YAZI İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT'ten, ikinci ''Ergenekon'' davasına bakan mahkemeye gönderilen yazılarda, müştekiler Ali Balkız ve Kazım Genç ile mağdurlar Minas Durmaz Güler ve Mesrob Mutafyan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarıyla ilgili herhangi bir istihbari bilgi bulunmadığı bildirildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davada, savunmasına devam eden tutuklu sanık Neriman Aydın, davanın tutuklu sanıklarından Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile tutuksuz sanıklar Eren Mumcu ve Noyan Çalıkuşu'nun aileleriyle de dostlukları olduğunu anlattı. Teğmenleri öz yeğenlerinden farkı görmediğini ifade eden Aydın, Çelebi ve Çalıkuşu'nun, kendisini ve ağabeyi Kemal Aydın'ı Kara Harp Okulu mezuniyet törenine davet ettiklerini kaydetti. Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet törenine katılması ve günün anısına fotoğraf çektirmesinin, ''Harp Okulu öğrencilerine çeşitli şekillerde ulaşarak örgüte kazandırdıkları dosya kapsamından ortaya çıkmış bulunmaktadır'' şeklinde değerlendirildiğini söyleyen Aydın, ''Bu şekilde bir zan, iğrenç bir iftira ile istihbarat tuzağı olan iddianameye Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan yazılabilmiştir. İstihbarat ajanlarının bu alçak iftiralarına imza atarak mahkemeye taşıyan makam sahiplerini Allah'a havale ediyorum'' diye konuştu. Savcılık sorgusunda ''iftira sopaları'' ile dövüldüğünü ileri süren Aydın, ''Savcı beyler Türk ordusunun kaç bin mevcudu var bilmiyorum ama tamamını bana sormuşlardır. Bana kin, nefret ve intikam ile nasıl baktıklarını asla unutmayacağım. Türk milleti millet olalı böyle zulüm görmedi. Allah yardımcımız olsun'' şeklinde konuştu. Aydın, düşünceleri nedeniyle 18 aydır tutuklu olduğunu ifade ederek, savunmasına şöyle devam etti: ''Ben yüce düşüncelerde en ufak bir eşkıyalık görmedim. Ama ben biliyorum ki ülkemize yönelik kirli emelleri olan istihbarat ajanlarını rahatsız eden düşünceler olduğu için zindandayım. Zindana atılmak olarak yaşadığım zulümden anlaşılan o dur ki yeğenlerime, 'Mustafa Kemal gibi kurmay olun' nasihatları yerine, 'AB'nin, ABD'nin askeri olun, mason olun, alçalın, zina yapın, şeytani işlerle meşgul olun' şeklinde mi nasihat etmeliydim? O zaman 18 aydır iftiralarla zindanda tutulmazdım diye düşünüyorum. Mahkemenin adaletinden umudum kalmadığı için Allah'a havale ediyorum. Milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kandırılmıştır, aldatılmıştır.'' Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, Aydın'ın savunmasına ara vererek, mahkemeye ulaşan evrakı okudu. -GELEN EVRAK- Davanın müştekileri Ali Balkız ve Kazım Genç ile mağdurlar Minas Durmaz Güler ve Mesrob Mutafyan'a yönelik olduğu iddia edilen suikast planlarıyla ilgili istihbari bilgi olup olmadığı sorulan ve varsa bu konuya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gizlilik esasları dikkate alınarak gönderilmesi istenen Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT'ten gelen yazılarda, suikast planlarıyla ilgili herhangi bir istihbari bilgi bulunmadığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen cevabi yazıda ise konuyla ilgili gerekli çalışmanın yapılmaya başlandığı ve süre talep edildiği belirtildi. Susurluk Raporu ile ilgili elindeki belgeler istenen eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da mahkemeye gönderdiği cevapta, söz konusu raporla ilgili daha önce mahkemeye gönderdiği belge dışında, elinde başka bir belge bulunmadığını kaydetti. Duruşma yarın saat 09.00'a ertelendi.