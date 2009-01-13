Genelkurmay ve Çiçek yalanladı, MiT suskun

Eski özel harekatçı İbrahim Şahin’in, ifadesinde "Yeni kurulacak terörle mücadele oluşumu için müsteşarlık görevi vereceklerini söylediler" dediği kurum ve kişilerden iki açıklama geldi.



Genelkurmay, üç cümlelik bir açıklama ile Şahin’in iddialarını yalanladı. İddialarda adı geçen Bakan Cemil Çiçek de, "Bana böyle bir bilgi gelmedi" dedi. Şahin’in, "Aktütün saldırısını 25 gün önce aktardım" iddialarının muhatabı MİT’ten ise, dün konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmadı.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Susurluk davası hükümlüsü ve Özel Harekát Dairesi eski Başkanvekili İbrahim Şahin’in, dün Hürriyet’te yayımlanan "Devlet beni üç ay önce göreve çağırdı" yolundaki ifadeleri başkentte yankı yarattı. Şahin’in ifadesindeki iddiaları Genelkurmay tek cümlelik bir açıklamayla yalanlarken, Milli İstihbarat Teşkilatı ise suskun kaldı. Şahin’in yine adını verdiği iddia edilen Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise, olayla ilgili bilgisi olmadığını söylemekle yetindi.



Şahin ne demişti



Şahin’in, savcılık ifadesinde, "2008 yılının son üç ayında Cemil Çiçek Terörle mücadelede yeni oluşuma gidileceği konusunda bir açıklama yapmıştı. Bu oluşumla ilgili olarak Genelkurmay’dan Metin Paşa ve 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu Paşa terörle mücadelede yeni yapının müsteşarlığına benim getirileceğimi ve hazırlık yapmamı söylediler. Bununla ilgili düşüncelerimi sordular. Ben de asker, polis ve MİT’in birlikte çalışması halinde Terörle mücadelede başarılı olunacağı düşüncelerimi anlattım. Yeni oluşumda görev almak üzere önceden Özel Harekat polislerinden, 30 yaşın altındaki askerlerden liste hazırladım. Bana ’300 kişi seçeceksin’ dediler. Ben bu listeyi oluşturuyordum" dediği iddia edilmişti. Genelkurmay Başkanlığı’ndan dün saat 13.55’te yapılan tek cümlelik yazılı açıklamada bu sözler yalanlandı.



Askerden 3 cümle



Açıklamada şöyle denildi: "Çeşitli basın yayın organlarında, tutuklu İbrahim Şahin’in ifadesine atfen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı personeline ilişkin haberler yapılmaktadır. Yapılan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



MİT’ten ses çıkmadı



İbrahim Şahin, savcılık ifadesinde PKK terör örgütünün Aktütün Karakoluna yönelik saldırısını da 20 - 25 gün önce öğrendiğini ve MİT’teki tanıdığına bildirdiğini de dile getirmişti. Bu iddianın mutahabı durumunda olan MİT’ten ise dün bir açıklama gelmedi. MİT, bu konudaki soruları da yanıtsız bıraktı.



Çiçek: Kendi ifadeleri



Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dün Meclis’te eski RP’li bakanlardan Necati Çelik’in cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularıyla karşılaştı. Konuyu değerlendirmekten kaçınan Çiçek, Şahin’in sözlerinin anımsatılması üzerine, "Bunlar kendi ifadeleri, doğruysa tabii. Bilemeyiz ki" demekle yetindi. Çiçek, "Şahin’e görev verileceği konusunda size bilgi geldi mi?" sorusuna "Hayır, gelmedi" yanıtını verdi.



Karargâh evlerinde buluşma



Aktüel dergisi, Temmuz 2008’de İşçi Partisi binasında bulunan bir belgeye yer vermişti. Haberde yer alan iddiaya göre, MİT, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ali Feyyaz Öğütçü, Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Tuğamiral Cem Gürdeniz, Albay Serdar Okan Kırçiçek ve bazı askerler ile İP Genel Başkanı Doğu Perinçek ve bazı partililerle ’Karargâh evleri’ denen yerlerde buluşuyorlardı. Genelkurmay belgelerin sahte olduğunu açıklayarak haberi yalanlamıştı.



’Metin’ hangi paşa



İbrahim Şahin’e ait olduğu iddia edilen ifadede, "Metin Paşa"nın soyadı yeralmadı. Genelkurmay Başkanlığı ile son dönemde bağlantısı olan "Metin" isimli üst düzey üç subay bulunuyor. Bu isimler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak ve geçen yıl Kocaeli Muhabere Hizmet Destek Eğitim Komutanı iken süpriz bir şekilde emekliye ayrılan emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın. Oramiral Ataç, 2007 yılında kuvvet komutanlığına geldi. Gürak ise 2 yıl önce tuğgeneralliğe yükseldi. Korgeneral Yalçın’ın adı, Çorlu’da 23 Nisangeçit töreninde bir grup öğrencinin önlerinden kara çarşaf ve fesle geçmelerine tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Yalçın süpriz bir kararla emekliye ayrılmıştı.



Kazı yapılan yerin 1960 yılı öncesine kadar Zir köyü olarak bilinen bir yerleşim yeri olduğu, daha sonra köyün yerinin değişmesiyle boşaldığı öğrenildi.



Güvenlik şeridiyle çevrelenen bu bölgede patlayıcı maddelere duyarlı polis köpeklerinin belirlediği alanın kazma ve küreklerin yardımıyla kazılmasına başlandı. Bu alandan yaklaşık 10-15 metre ileri de ise iş makinesi aracılığıyla bir başka kazı da başlatıldı.



Çalışmalara gece koşulları ve güvenlik sebebiyle yarın sabaha kadar ara verildi.



Kazı yapılan yerin 1960 yılı öncesine kadar Zir köyü olarak bilinen bir yerleşim yeri olduğu, daha sonra köyün yerinin değişmesiyle boşaldığı öğrenildi.



Eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin’in evinde bulunan bir kroki üzerine Ankara Gölbaşı’nda 20 ayrı nokta kazılmış, 2 lav silahı, 10 el bombası, 10 sis bombası, TNT kalıpları, plastik patlayıcı, uzi mermileri ile işaret fişekleri bulunmuştu. Bulunan el bombalarının seri numaralarının silindiği tespit edilmişti.



İbrahim Şahin’in evlerinde yapılan aramalarda da suikast silahı olarak bilinen 9 adet Glock tabanca ele geçirilmişti.



Ankara Atatürk Orman Çiftliği ve Saklıbahçe ile Hatay’da yapılan kazılarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

