Genelkurmay Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı mı koydu?

Genelkurmay Başkanlığı'nın, TSK personelinin kullanımına açık olan alanlarda köşesinde sıklıkla astsubayların yaşadığı sorunları kaleme alan ve onlara söz hakkı vererek seslerini duyuran Umur Talu'ya erişim engeli koyduğu iddia edildi. Astsubaylar, Talu’ya yazılarına internetten artık erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu, Genelkurmay’a tepkilerini #bukadarinadapesdiyenastsubaylar etiketiyle gösterdi.

'Aklımızın ucundan geçmez'

Genelkurmay Başkanlığı yaşananlar üzerine açıklama yaparak ""Sayın Talu'nun yazılarına erişimi engellemek aklımızın ucundan dahi geçmez. Böyle bir şey yok" dedi.

'Erişemeyenler kendileri becerememiş'

Talu Twitter hesabından, "Genelkurmay yetkilileri" akşamüstü Habertürk'e açıklama yapmış: "Aklımızın ucundan bile geçmez. Böyle bir şey yok!" Demek ki, erişemeyenler kendileri becerememiş! O süre içinde bir kişi bile, "Ben erişebiliyorum yazılara" demediğine göre!" diye yazdı.

TSK, astsubaylar derneğine tepki gösterdi

Genelkurmay Başkanlığı dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada emekli astsubaylar derneği’nin son dönemde yaptığı açıklamalara tepki göstermiş ve medyayı da bu konuda gerçek dışı haberler yapmakla suçlamıştı. Açıklamadan bir süre sonra Habertürk Yazarı Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı getirildiği öne sürüldü.