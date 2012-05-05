Genelkurmay Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı mı koydu?

Genelkurmay Başkanlığı'nın, TSK personelinin kullanımına açık olan alanlarda köşesinde sıklıkla astsubayların yaşadığı sorunları kaleme alan ve onlara söz hakkı vererek seslerini duyuran Umur Talu'ya erişim engeli koyduğu iddia edildi. Astsubaylar, Talu’ya yazılarına internetten artık erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu, Genelkurmay’a tepkilerini #bukadarinadapesdiyenastsubaylar etiketiyle gösterdi.
Genelkurmay Başkanlığı yaşananlar üzerine açıklama yaparak ""Sayın Talu'nun yazılarına erişimi engellemek aklımızın ucundan dahi geçmez. Böyle bir şey yok" dedi.
Talu Twitter hesabından, "Genelkurmay yetkilileri" akşamüstü Habertürk'e açıklama yapmış: "Aklımızın ucundan bile geçmez. Böyle bir şey yok!" Demek ki, erişemeyenler kendileri becerememiş! O süre içinde bir kişi bile, "Ben erişebiliyorum yazılara" demediğine göre!" diye yazdı.
Genelkurmay Başkanlığı dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada emekli astsubaylar derneği’nin son dönemde yaptığı açıklamalara tepki göstermiş ve medyayı da bu konuda gerçek dışı haberler yapmakla suçlamıştı. Açıklamadan bir süre sonra Habertürk Yazarı Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı getirildiği öne sürüldü.
Talu'ya destek mesajları
Talu takipçilerinden haberdar olduğu yasağı, kendisine gelen twitleri paylaşarak eleştiriyor. İşte o mesajlardan bazıları…
Umur Talu @Umur_Talu
@anilboduc sizin andıklarınız da farklı değildi; başkaları susturulurken
gıkları çıkmadı; hatta kendileri susturulurken bile!
Umur Talu @Umur_Talu
@anilboduc bir de, ayakta olanlar pek "liberaller" değil; hepsi farklı
eğilimlerde olan alttaki askerler! ayrıca, ben liberal de değilim
Umur Talu @Umur_Talu
@anilboduc merak etmeyin; ben yarın ona da ses çıkardım
ramazan@asiyan_66
@Pesdiyenastsb #Umur Talu çarpık ve karışık ilişkiler yumağı olmuş bir
sistem var karşımızda, her taşın altından onlar çıkıyor.
@Apachiegehan @Umur_Talu Umur abi ''RÜYALARI GERÇEKLEŞTİRMENİN EN İYİ YOLU
UYANMAKTIR'' ve biz kardeşlerin uyandık..#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
@Jazz_Sergeant
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya hayatında
mutluluklar.. #bukadarinadapesdiyenastsubaylar gazeteyi aldım Kör gen k
a.kadirkaragoz @akkaragoz038
Genelkurmay'dan Umur Talu’ya
sansür!http://www.demokrathaber.net/guncel/genelkurmaydan-umur-taluya-sansur-h8617.html
BİZ SENİ YİNE OKURUZ .NE YAPR EDER SENİ BULURUZ.
Hamza Aslan @hamzaaslan03
@Umur_Talu insanları yasaklayarak düşüncelerini değiştiremezsiniz.sonuna
kadar yazınızı okumaya devammmm#bukadarınadapesdiyenastsubaylar
Astsb2 @Astsb2
@Umur_Talu umur abi varsın yasaklasinlar mazlumlar binler sana dua ediyor
herşeyi yasakliyorlardı sonuç ortada
Osman Kırıkhan @burcak2028
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya hayatında
mutluluklar.. #bukadarinadapesdiyenastsubaylar gazeteyi aldım
Umur Talu @Umur_Talu
@hilmihacaloglu Sevgili Hilmi, çok sağol ama, zannımca zaten kurt ile kuş
da bana dost; çakalları bilemem :)
cezmi astsb @cezmipesdiyor
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar bundan sonra masamın üstünde nadına
habertürk olacak gerekirse dışardan alıp getireceğim@Umur_Talu
Mahmut YANMAZ @astsubay89
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar UmurTaluya sansür uygulmk onu engllmez,
Gnlkrmya gerçeklerdn uzak hayatında
mutllklar.http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html
a_sus70 @a_sus70
@Pesdiyenastsb @Umur_Talu sosyal medyada yeniyiz ama onuda kavradik her
isi kavradigimiz gibi sizi yanimizda gormek sevindiriyor bizi
PES başıma PES @cevahircihangir
@Umur_Talu @kenzo97322342 merak etmeyin bizim birlikte kantinden habertürk
satışı yasak bizde dışarıdan alıp masalarımızın altında okuyoruz
Berkant ERDOĞAN @berkanterdogan
@Umur_Talu , #magduraskeriogrenciler bugün 11 de taksim meydanında.
gurubvakti @gurubvakti
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya gerçeklerden
uzak hayatında
mutluluklar..http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html
bukadarına @pesdedim
Günaydın @Umur_Talu her yazınızı okuduğumda #sevinirim sonra#uyumaz
#düsünürüm #bukadarinadapesdiyenastsubaylar
Frht YLM @FRHT_Y
@Umur_Talu 'Pembe fil düsünme' demek gibi, yasaklarsın ama dahada büyür
içimizde.
@Umur_Talu Bukadarinapesdiyenassubaylar tüm astsubay ve aileleri sizinle
derya coskun @deryacoskunnnn
Umur talu'yu da yasakla, düşüncelerimden de kov; yapabilirsen tabi!
Gürkan KARAKURT @gurkan3519
@Umur_Talu SAYIN TALU SİZİ KARANETTE OKUMAMIZA İZİN VERMEYEN GENELKURMAY
ACABA HABERTÜRK ALMAMIZIDA ENGELLER Mİ? ACABA! #bukadarinadapesdi
Umur Talu @Umur_Talu
@ALDNDR zaten, şaşırsam, şaşırmama şaşırırdım
asuman :) @bellikimseler
@Umur_Talu Umur bey sansürle başladılar.sırada 28 gün ev hapsi olabilir.
aman dikkat:))
Alper Şimşek @alpersimsek72
@Umur_Talu yıllardır yazılarınızı takip ediyorum. sizi almadıkları kara
listeleri kaldımı.demekki yazılarınızı okumak daha güç geliyor.
zeki şen @zekeri09
http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html
Alkışlar Umur Talu için çünkü...
Atakan TÜRK @millisevda
@hamzaaslan03 @Umur_Talu KARANETden yasaklayabilirler ANCAK ruhumdan
düşüncelerimden asla yasaklayamazlar#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
neval uğur @nevalugur
@Umur_Talu umur çok teşekkürler istediklerini yapsınlar siz yeterki yazın
biz ne yapar eder bulur o yazıyı okuruz...
bukadarınapesdiyen @bukadarnapesdiy
@Umur_Talu karanette yazılarınızı okuyamıyoruz sizde kara listeye alındınız:)
burak_izmirliiii @burakkuzgunlu
@Umur_Talu Ben genkur.dan size özel bir bildiri bekliyorum artık hakkınız
çünkü! Köşenize Erişimi Engellemek yetmez bence :))
serkan sarı @serkanmajor
@Umur_Talu engellere hayır bu kadarınada pes pes yani basının sesini kes
astsubayın sesini kes ne bu ya...
Mehmet KIRATLI @mehmetkiratli
TSK'dan #Umur_Talu ya bir göz hapsi de sivil hayatında verildi
Bukad Pes Sarıbal @pesdiyendeinsan
@Umur_Talu SAYIN TALU KARANETTEN ENGELLENİR ENGELLENMESİNE DE ZİHNİMİZDEN
NASIL SİLECEKLER ACEP ..YEDİKLERİME DİKKAT Mİ ETSEM...:))
Gktg kgn @Patagon5805
#bukadarinapesdiyenastsubaylar umur taluyu engelleyen yakında kışlada
elektriğimizide keser @Umur_Talu
kanvekan @kanakan7
@Umur_Talu Bizde Umur Talu'nun yazdığı gazeteyi bile almak yasak
abdullah canbulat @abdullah061010
@Umur_Talu SAYIN UMUR TALUNUN YAZILARINI GENELKURMAY BASIN SAYFASINDA
ENGELLEMİŞLER.BİZDE DIŞARIDAN GAZETEMİZDEN OKURUZ :=)
Hıdır Tunç @bold43
@Umur_Talu Yine fişlendiniz sayın Talu#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
men of honor @menofhonor3
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden
sizin köşenize ulaşım engellendi
af 8481 @af8481
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden
sizin köşenize ulaşım engellendi#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
1senvarsin @uAltny
@Umur_Talu engelenemezsin sadece engeledıklerını sanarlar
mehmet aslan @mehmetaslanank
@Umur_Talu umur abi sana erismeyi karanetten bile durdurdular. Kolelige
son artik. Golbasindaki astsubaylardan selamlar
Mehmet KIRATLI @mehmetkiratli
TSK astsubayların haklarını savunan Habertürk yazarı Sn.Umur Talu'nun köşe
yazılarına ulaşımı engelledi.#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
Bukad Pes Sarıbal @pesdiyendeinsan
@Umur_Talu artık karanetten umur taluyada ulaşamıyoruz DOĞRU YA BEN
AS(T)SUBAYIM DIŞARDAN HABERTÜRK GAZETESİ ALAMAM DOKTORA YAPTIM AMA AKLIM
GÜRAY ARIKAN @GURAYARIKAN
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden
sizin köşenize ulaşım engellendi.bilginize
Umur Talu @Umur_Talu
@GURAYARIKAN hakikaten mi; sadece bir köşeyi mi engellemek için uğraştılar?
brkdniz @brkdniz
@Umur_Talu yüreğine sağlık #bukadarinadapesdiyenastsubaylar
Mahitma Mahinga @brahitma
@Umur_Talu Retweetlemeyen bizden değildir
EngDeM @EDemirX
@Umur_Talu Umur abi, adeta TOKAT niteliğinde bir cevab-ı esasiye olmuş...
Anlayana tabi...
leventler @levantino70
http://gez.io/HTJlyR - sayın talu, kaleminize ve yüreğinize sağlık, sizi
her platforma takip etmeye devam edeceğim. korku ve... - @haberturk
sehit astsubay esi @astsubay1453
@Umur_Talu çok sağolun. vergilerimizle yapılan Hastanelerde bile ayrım
gören kişileriz biz. üstelik makam arabalarımızda yok bizi götüren.
hüsyin tufan @hsyintufan
@Umur_Talu bukadarınadapesastsubaylar Habertürk'u Takıp Etmek Yazılarınız
Okumak Artık Gorev Oldu Saygılarımla.
sezayi @sezayierken
umur talu basın özgürlüğü falan filan fasa fisosu konusunda yazdıklarıma
tercüman olmuş bugün.
ata bozdemir @atabozdemir
#bukadarınadapesdiyenastsubaylar yürekli insan umur talu'nun yazılarına
erişim engellenmiş bugün habertürk alalım arkadaşlar
VATAN SEVER @gaziastsb
@Umur_Talu @cuneytozdemir EMEKLİ SUBAYLAR VİLLA KONUT PROJELERİ PEŞİNDE,
BİZLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA#bukadarinadapesdiyenastsubaylar
MihmandaR @Mihmandar06
@mehtapyilmazz dev aynası kırılır birgün cam parçaları üstünde gezmek
zorunda kalırlar,korkudn seccade isteynlri gördk @tezcanah@Umur_Talu
namık cezmi @NCezmi
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar Amerikan ordusunda yarbay maaşı 4.893
dolar kd.bçvş. 4634 dolar!!!! @cbabdullahgul @memetsimsek@Umur_Talu
Sezai ÖNAL @szonal
@Umur_Talu yüreğinize sağlık.çok saolun
mehmet cengiz @mehmetc52631539
@Umur_Talu Kalbe nasıl sansür vuracaklar umur abi,seni seviyoruzz
nevay @nevayd
@mehtapyilmazz @Umur_Talu #bukadarinadapesdiyenastsubaylar ın haklı
mücadelelerinde yanında olan basın mensublarına yasakları kınıyoru
6m Ahmet AY @AhmetAY_
@AhmetAY_ @mehtapyilmazz @mihmandar06 @tezcanah@umur_talu 367 Sabih'ten
COK KABİH
HAREKETLERhttp://www2.milatgazetesi.com/Cok-kbih-hareketler-/29383
nevay @nevayd
@mehtapyilmazz @Umur_Talu basın bülteniyle böyle açıklamak bence suçluluk
psikolojisidirher şeyi düzeltseler sınıf ayrımını kimse affetmez
skyking @79skyking
@Umur_Talu gazete almamızıda engelleyemezlerya siz yazdıkça biz okumaya
devam edicez siz bizden bıkmayın bizzsizi takip etmekten hiç bıkmayı
PolisSendikaİstiyor @polissendikasi
Sayın @Umur_Talu 'ya astsubay arkadaşlarımızın sesi olduğu için teşekkür
ediyoruz. #bukadarınadapesdiyenastsubaylar
nevay @nevayd
@mehtapyilmazz @Umur_Talu yıllardır kol kırıldı yen içinde kaldı
terbiyeleri ve disiplinleri gereği sustular ama tepkilerini basın
bülteniyl
mehtap yılmaz @mehtapyilmazz
@Mihmandar06 @tezcanah @Umur_Talu Fikir insanından kayırtsız şartsız itaat
bekleyen Tanrıcıkların karşısından dev aynasını kaldırmalı!
İsmail CANBAZOĞLU @icanbazoglu
@Umur_Talu yüreğinize sağlık umur bey astsubaylara destek verdiğiniz için...
alpaslan mermi @AlpaslanMermi
@Umur_Talu size karşı uygulanan her yasağın karşısındayız
alpaslan mermi @AlpaslanMermi
Şunu söyleyebilirim mecburiyetiniz olmadığı halde her türlü haksızlıgın
karşısında durdugunuz ıcın biz astsubaylar sizinleyiz @Umur_Talu
Güray GÖKNAL @ggoknal
@Umur_Talu TSK daki bu yasak sadece Talu'nun değerine değer katar.Size
bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler.Takip etmeye devam.
mehtap yılmaz @mehtapyilmazz
@nevayd @Umur_Talu Eyvallah Neva!Askeri otoritenin baskısına karşı dik
durmaya devam!
serkan lökeli @serkanlokeli
@Umur_Talu #bukadarinadapesdiyenastsubaylar subaylar
patron(özevlat),assubaylar işçi(üveyevlat)yok öyle yağma.gen.kur'a PES
artık.