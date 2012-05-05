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Genelkurmay Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı mı koydu?

Astsubaylar, Umur Talu'nun yazılarına erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu; Genelkurmay açıklama yaptı

05 Mayıs 2012 22:19

 

Genelkurmay Başkanlığı'nın, TSK personelinin kullanımına açık olan alanlarda köşesinde sıklıkla astsubayların yaşadığı sorunları kaleme alan ve onlara söz hakkı vererek seslerini duyuran Umur Talu'ya erişim engeli koyduğu iddia edildi. Astsubaylar,  Talu’ya yazılarına internetten artık erişemediklerini sosyal medyadan duyurdu, Genelkurmay’a tepkilerini #bukadarinadapesdiyenastsubaylar etiketiyle gösterdi.
 

'Aklımızın ucundan geçmez'

 
Genelkurmay Başkanlığı yaşananlar üzerine açıklama yaparak ""Sayın Talu'nun yazılarına erişimi engellemek aklımızın ucundan dahi geçmez. Böyle bir şey yok" dedi.
 

'Erişemeyenler kendileri becerememiş'

 
Talu Twitter hesabından, "Genelkurmay yetkilileri" akşamüstü Habertürk'e açıklama yapmış: "Aklımızın ucundan bile geçmez. Böyle bir şey yok!" Demek ki, erişemeyenler kendileri becerememiş! O süre içinde bir kişi bile, "Ben erişebiliyorum yazılara" demediğine göre!" diye yazdı.
 

TSK, astsubaylar derneğine tepki gösterdi

 
Genelkurmay Başkanlığı dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada emekli astsubaylar derneği’nin son dönemde yaptığı açıklamalara tepki göstermiş ve medyayı da bu konuda gerçek dışı haberler yapmakla suçlamıştı. Açıklamadan bir süre sonra Habertürk Yazarı Umur Talu’nun yazılarına erişim yasağı getirildiği öne sürüldü.
 

Talu'ya destek mesajları

 
Talu takipçilerinden haberdar olduğu yasağı, kendisine gelen twitleri paylaşarak eleştiriyor. İşte o mesajlardan bazıları… 
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@anilboduc sizin andıklarınız da farklı değildi; başkaları susturulurken 
gıkları çıkmadı; hatta kendileri susturulurken bile! 
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@anilboduc bir de, ayakta olanlar pek "liberaller" değil; hepsi farklı 
eğilimlerde olan alttaki askerler! ayrıca, ben liberal de değilim
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@anilboduc merak etmeyin; ben yarın ona da ses çıkardım 
 
ramazan@asiyan_66 
@Pesdiyenastsb #Umur Talu çarpık ve karışık ilişkiler yumağı olmuş bir 
sistem var karşımızda, her taşın altından onlar çıkıyor. 
 
@Apachiegehan @Umur_Talu Umur abi ''RÜYALARI GERÇEKLEŞTİRMENİN EN İYİ YOLU 
UYANMAKTIR'' ve biz kardeşlerin uyandık..#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
@Jazz_Sergeant 
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya hayatında 
mutluluklar.. #bukadarinadapesdiyenastsubaylar gazeteyi aldım Kör gen k 
 
a.kadirkaragoz @akkaragoz038 
Genelkurmay'dan Umur Talu’ya 
sansür!http://www.demokrathaber.net/guncel/genelkurmaydan-umur-taluya-sansur-h8617.html 
BİZ SENİ YİNE OKURUZ .NE YAPR EDER SENİ BULURUZ. 
 
Hamza Aslan ‏ @hamzaaslan03 
@Umur_Talu insanları yasaklayarak düşüncelerini değiştiremezsiniz.sonuna 
kadar yazınızı okumaya devammmm#bukadarınadapesdiyenastsubaylar 
 
Astsb2 @Astsb2 
@Umur_Talu umur abi varsın yasaklasinlar mazlumlar binler sana dua ediyor 
herşeyi yasakliyorlardı sonuç ortada 
 
Osman Kırıkhan @burcak2028 
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya hayatında 
mutluluklar.. #bukadarinadapesdiyenastsubaylar gazeteyi aldım 
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@hilmihacaloglu Sevgili Hilmi, çok sağol ama, zannımca zaten kurt ile kuş 
da bana dost; çakalları bilemem :) 
 
cezmi astsb @cezmipesdiyor 
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar bundan sonra masamın üstünde nadına 
habertürk olacak gerekirse dışardan alıp getireceğim@Umur_Talu 
 
Mahmut YANMAZ @astsubay89 
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar UmurTaluya sansür uygulmk onu engllmez, 
Gnlkrmya gerçeklerdn uzak hayatında 
mutllklar.http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html 
 
a_sus70 @a_sus70 
@Pesdiyenastsb @Umur_Talu sosyal medyada yeniyiz ama onuda kavradik her 
isi kavradigimiz gibi sizi yanimizda gormek sevindiriyor bizi 
 
PES başıma PES @cevahircihangir 
@Umur_Talu @kenzo97322342 merak etmeyin bizim birlikte kantinden habertürk 
satışı yasak bizde dışarıdan alıp masalarımızın altında okuyoruz 
 
Berkant ERDOĞAN @berkanterdogan 
@Umur_Talu , #magduraskeriogrenciler bugün 11 de taksim meydanında. 
 
gurubvakti @gurubvakti 
Umur Talu'ya sansür uygulamak onu engellemez, Genelkurmaya gerçeklerden 
uzak hayatında 
mutluluklar..http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html 
 
bukadarına @pesdedim 
Günaydın @Umur_Talu her yazınızı okuduğumda #sevinirim sonra#uyumaz 
#düsünürüm #bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
Frht YLM @FRHT_Y 
@Umur_Talu 'Pembe fil düsünme' demek gibi, yasaklarsın ama dahada büyür 
içimizde. 
 
@Umur_Talu Bukadarinapesdiyenassubaylar tüm astsubay ve aileleri sizinle 
 
derya coskun @deryacoskunnnn 
Umur talu'yu da yasakla, düşüncelerimden de kov; yapabilirsen tabi! 
 
Gürkan KARAKURT @gurkan3519 
@Umur_Talu SAYIN TALU SİZİ KARANETTE OKUMAMIZA İZİN VERMEYEN GENELKURMAY 
ACABA HABERTÜRK ALMAMIZIDA ENGELLER Mİ? ACABA! #bukadarinadapesdi 
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@ALDNDR zaten, şaşırsam, şaşırmama şaşırırdım 
 
asuman :) @bellikimseler 
@Umur_Talu Umur bey sansürle başladılar.sırada 28 gün ev hapsi olabilir. 
aman dikkat:)) 
 
Alper Şimşek @alpersimsek72 
@Umur_Talu yıllardır yazılarınızı takip ediyorum. sizi almadıkları kara 
listeleri kaldımı.demekki yazılarınızı okumak daha güç geliyor.
 
zeki şen @zekeri09 
http://www.gazeteciler.com/alkis/alkislar-umur-talu-icin-cunku-51307h.html 
Alkışlar Umur Talu için çünkü... 
 
Atakan TÜRK @millisevda 
@hamzaaslan03 @Umur_Talu KARANETden yasaklayabilirler ANCAK ruhumdan 
düşüncelerimden asla yasaklayamazlar#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
neval uğur @nevalugur 
@Umur_Talu umur çok teşekkürler istediklerini yapsınlar siz yeterki yazın 
biz ne yapar eder bulur o yazıyı okuruz... 
 
bukadarınapesdiyen @bukadarnapesdiy 
@Umur_Talu karanette yazılarınızı okuyamıyoruz sizde kara listeye alındınız:) 
 
burak_izmirliiii @burakkuzgunlu 
@Umur_Talu Ben genkur.dan size özel bir bildiri bekliyorum artık hakkınız 
çünkü! Köşenize Erişimi Engellemek yetmez bence :)) 
 
serkan sarı @serkanmajor 
@Umur_Talu engellere hayır bu kadarınada pes pes yani basının sesini kes 
astsubayın sesini kes ne bu ya... 
 
Mehmet KIRATLI @mehmetkiratli 
TSK'dan #Umur_Talu ya bir göz hapsi de sivil hayatında verildi 
 
Bukad Pes Sarıbal @pesdiyendeinsan 
@Umur_Talu SAYIN TALU KARANETTEN ENGELLENİR ENGELLENMESİNE DE ZİHNİMİZDEN 
NASIL SİLECEKLER ACEP ..YEDİKLERİME DİKKAT Mİ ETSEM...:)) 
 
Gktg kgn @Patagon5805 
#bukadarinapesdiyenastsubaylar umur taluyu engelleyen yakında kışlada 
elektriğimizide keser @Umur_Talu 
 
kanvekan @kanakan7 
@Umur_Talu Bizde Umur Talu'nun yazdığı gazeteyi bile almak yasak 
 
abdullah canbulat @abdullah061010 
@Umur_Talu SAYIN UMUR TALUNUN YAZILARINI GENELKURMAY BASIN SAYFASINDA 
ENGELLEMİŞLER.BİZDE DIŞARIDAN GAZETEMİZDEN OKURUZ :=)
 
Hıdır Tunç @bold43 
@Umur_Talu Yine fişlendiniz sayın Talu#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
men of honor @menofhonor3 
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden 
sizin köşenize ulaşım engellendi 
 
af 8481 @af8481 
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden 
sizin köşenize ulaşım engellendi#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
1senvarsin @uAltny 
@Umur_Talu engelenemezsin sadece engeledıklerını sanarlar 
 
mehmet aslan @mehmetaslanank 
@Umur_Talu umur abi sana erismeyi karanetten bile durdurdular. Kolelige 
son artik. Golbasindaki astsubaylardan selamlar 
 
Mehmet KIRATLI @mehmetkiratli 
TSK astsubayların haklarını savunan Habertürk yazarı Sn.Umur Talu'nun köşe 
yazılarına ulaşımı engelledi.#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
Bukad Pes Sarıbal @pesdiyendeinsan 
@Umur_Talu artık karanetten umur taluyada ulaşamıyoruz DOĞRU YA BEN 
AS(T)SUBAYIM DIŞARDAN HABERTÜRK GAZETESİ ALAMAM DOKTORA YAPTIM AMA AKLIM 
 
GÜRAY ARIKAN @GURAYARIKAN 
@Umur_Talu sayın Talu genelkurmaya bağlı birliklerde internet sitelerinden 
sizin köşenize ulaşım engellendi.bilginize 
 
Umur Talu @Umur_Talu 
@GURAYARIKAN hakikaten mi; sadece bir köşeyi mi engellemek için uğraştılar? 
 
brkdniz @brkdniz 
@Umur_Talu yüreğine sağlık #bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
Mahitma Mahinga @brahitma 
@Umur_Talu Retweetlemeyen bizden değildir 
 
EngDeM @EDemirX 
@Umur_Talu Umur abi, adeta TOKAT niteliğinde bir cevab-ı esasiye olmuş... 
Anlayana tabi... 
 
leventler @levantino70 
http://gez.io/HTJlyR - sayın talu, kaleminize ve yüreğinize sağlık, sizi 
her platforma takip etmeye devam edeceğim. korku ve... - @haberturk 
 
sehit astsubay esi @astsubay1453 
@Umur_Talu çok sağolun. vergilerimizle yapılan Hastanelerde bile ayrım 
gören kişileriz biz. üstelik makam arabalarımızda yok bizi götüren. 
 
hüsyin tufan @hsyintufan 
@Umur_Talu bukadarınadapesastsubaylar Habertürk'u Takıp Etmek Yazılarınız 
Okumak Artık Gorev Oldu Saygılarımla. 
 
sezayi @sezayierken 
umur talu basın özgürlüğü falan filan fasa fisosu konusunda yazdıklarıma 
tercüman olmuş bugün. 
 
ata bozdemir @atabozdemir 
#bukadarınadapesdiyenastsubaylar yürekli insan umur talu'nun yazılarına 
erişim engellenmiş bugün habertürk alalım arkadaşlar 
 
VATAN SEVER @gaziastsb 
@Umur_Talu @cuneytozdemir EMEKLİ SUBAYLAR VİLLA KONUT PROJELERİ PEŞİNDE, 
BİZLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA#bukadarinadapesdiyenastsubaylar 
 
MihmandaR @Mihmandar06 
@mehtapyilmazz dev aynası kırılır birgün cam parçaları üstünde gezmek 
zorunda kalırlar,korkudn seccade isteynlri gördk @tezcanah@Umur_Talu 
 
namık cezmi @NCezmi 
#bukadarinadapesdiyenastsubaylar Amerikan ordusunda yarbay maaşı 4.893 
dolar kd.bçvş. 4634 dolar!!!! @cbabdullahgul @memetsimsek@Umur_Talu 
 
Sezai ÖNAL @szonal 
@Umur_Talu yüreğinize sağlık.çok saolun 
 
mehmet cengiz @mehmetc52631539 
@Umur_Talu Kalbe nasıl sansür vuracaklar umur abi,seni seviyoruzz 
 
nevay @nevayd 
@mehtapyilmazz @Umur_Talu #bukadarinadapesdiyenastsubaylar ın haklı 
mücadelelerinde yanında olan basın mensublarına yasakları kınıyoru 
 
6m Ahmet AY @AhmetAY_ 
@AhmetAY_ @mehtapyilmazz @mihmandar06 @tezcanah@umur_talu 367 Sabih'ten 
COK KABİH 
HAREKETLERhttp://www2.milatgazetesi.com/Cok-kbih-hareketler-/29383 
 
nevay @nevayd 
@mehtapyilmazz @Umur_Talu basın bülteniyle böyle açıklamak bence suçluluk 
psikolojisidirher şeyi düzeltseler sınıf ayrımını kimse affetmez 
 
skyking @79skyking 
@Umur_Talu gazete almamızıda engelleyemezlerya siz yazdıkça biz okumaya 
devam edicez siz bizden bıkmayın bizzsizi takip etmekten hiç bıkmayı 
 
PolisSendikaİstiyor @polissendikasi 
Sayın @Umur_Talu 'ya astsubay arkadaşlarımızın sesi olduğu için teşekkür 
ediyoruz. #bukadarınadapesdiyenastsubaylar 
 
nevay @nevayd 
@mehtapyilmazz @Umur_Talu yıllardır kol kırıldı yen içinde kaldı 
terbiyeleri ve disiplinleri gereği sustular ama tepkilerini basın 
bülteniyl 
 
mehtap yılmaz @mehtapyilmazz 
@Mihmandar06 @tezcanah @Umur_Talu Fikir insanından kayırtsız şartsız itaat 
bekleyen Tanrıcıkların karşısından dev aynasını kaldırmalı! 
 
İsmail CANBAZOĞLU @icanbazoglu 
@Umur_Talu yüreğinize sağlık umur bey astsubaylara destek verdiğiniz için... 
 
alpaslan mermi @AlpaslanMermi 
@Umur_Talu size karşı uygulanan her yasağın karşısındayız 
 
alpaslan mermi @AlpaslanMermi 
Şunu söyleyebilirim mecburiyetiniz olmadığı halde her türlü haksızlıgın 
karşısında durdugunuz ıcın biz astsubaylar sizinleyiz @Umur_Talu 
 
Güray GÖKNAL @ggoknal 
@Umur_Talu TSK daki bu yasak sadece Talu'nun değerine değer katar.Size 
bizlere verdiğiniz destekten dolayı teşekkürler.Takip etmeye devam. 
 
mehtap yılmaz @mehtapyilmazz 
@nevayd @Umur_Talu Eyvallah Neva!Askeri otoritenin baskısına karşı dik 
durmaya devam! 
 
serkan lökeli @serkanlokeli 
@Umur_Talu #bukadarinadapesdiyenastsubaylar subaylar 
patron(özevlat),assubaylar işçi(üveyevlat)yok öyle yağma.gen.kur'a PES 
artık.

 

 

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