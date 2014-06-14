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Genelkurmay: Türk subayları, IŞİD militanlarına eğitim vermedi

TSK’dan yapılan açıklamada, IŞİD militanlarının Türk subayları tarafından eğitildiği ve söz konusu 4 subayın Irak ordusu tarafından gözaltına alındığı iddiası yalanlandı

14 Haziran 2014 16:19

Genelkurmay Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının Türk subaylarınca eğitildiği iddialarını yalanladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Musul’da 49 Türk vatandaşını kaçıran ve Bağdat’a doğru ilerleyişini sürdüren IŞİD militanlarının Türk subayları tarafından eğitildiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “14 Haziran 2014 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Irak'ta IŞİD terör örgütü mensuplarına dört Türk subayı tarafından eğitim verildiği ve söz konusu subayların Irak askerleri tarafından Felluce'de gözaltına alındığı" yönünde haberlere yer verilmiştir. Haberlerde yer alan iddialar mesnetsiz ve gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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