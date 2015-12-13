Genelkurmay, TSK mensuplarının Rusya’ya gitmelerini yasakladı

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının izinlerinde Rusya'ya gitmelerini yasakladı.

Radikal’de yer alan habere göre, Genelkurmay Başkanlığı, sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının angajman kuralları gereği düşürülmesinin ardından birtakım önlemler aldı. Karargahtan kuvvet komutanlıklarına gönderilen yazıyla, TSK personelinin yurt dışı seyahatlerinde bazı düzenlemelere gidildi. Gönderilen emir yazısıyla TSK personelinin yurt dışı seyahatlerinde Rusya'ya gitmeleri yasaklandı.

İstihbarat uyarısı yapılıyor

TSK izin yönetmeliğine göre personelin, yıllık 30 gün planlı izni bulunuyor. TSK personeline seyahat ve mazeretin yanı sıra mesleki bilgi ve görgüsünü artırmak, öğrenim, seminer gibi gerekçelerle de yurt dışı izni verilebiliyor. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarına bağlı TSK personeli kendi kurumlarından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TSK personeli ise bu komutanlıkların veya yetki verilecek kıta komutanlarının, karargah veya kurum amirliklerinin, yetki veren makama bildirimde bulunması kaydıyla yurt dışı iznine çıkabiliyor.

Yurt dışına izinli gidecek personele, hareket tarzları hakkında, istihbarat ve istihbarata karşı koyma konusunda, tugay komutanlıkları ve eşiti kurum amirliklerince uyarıcı bilgiler veriliyor. İzinli gitmesine müsaade edilen personelin Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve okul komutanlıklarınca tutulan kayıtlarda kimliği, birliği, izin tarihleri, gideceği yer veya yerler ile kalacağı adresler yer alıyor.

Yurt dışı izin kurala bağlı

Yurt dışına izinli çıkan Türk Silahlı Kuvveleri personelinin bazı kurallara uyması da gerekiyor. Buna göre, izinli olarak yurt dışında bulunan subay, astsubay ve askeröğrencilerden, milletin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birer temsilcisi olarak gerek resmi gerekse özel hayatlarını Türk askerine yaraşır bir şekilde düzenlemeleri isteniyor. Yurt dışına izne çıkanların yabancılarla temasta daha titiz ve dikkatli davranmaları, resmi ve özel hayatlarında herhangi bir olaya sebebiyet vermemek için özen göstermeleri gerekiyor.

Sınır ihlali yapan Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından, iki ülke arasında yaşanan gerginlik ilk olarak uçuş seferlerine yansıdı. Rusya ülkeye girmek isteyen Türk iş adamlarına izin vermedi. İş görüşmesi için Rusya'ya giden Türk iş adamları havaalanından geri çevrildi. Rusya daha sonra fuar için bu ülkede bulunan iş adamlarını gözaltına aldı. Bunun üzerine Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki Tük vatandaşlarından pasaport ve diğer belgelerini yanlarında bulundurmalarını, vize ve izinlerini kontrol etmelerini istedi.

Ülkedeki Türklere yönelik olumsuz tutumunu sürdüren Rusya, 100 Türk öğrencinin kaldığı üniversite yurduna baskın yapıp yaklaşık 20 öğrenciyi gözaltına aldı. Rusya'daki Türk Büyükelçiliğine de bir grup Rus vatandaşı tarafından taşlı saldırıda bulunuldu.