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Genelkurmay, TBMM'ye Dersim haritası gönderdi

1935 tarihli haritada Seyit Rıza’nın evi de gösteriliyor

19 Eylül 2012 19:00

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Genelkurmay Başkanlığı, TBMM Dersim Komisyonu’na 1935 tarihli Dersim haritası gönderdi. Haritada, Genelkurmay'ın emriyle bölgede faaliyet gösteren bütün aşiretlerin nüfusları, etki alanları ve silahlı adam sayıları gösteriliyor. Genelkurmay'ın haritasında, Dersim'in sembol ismi olan idam edilen Seyit Rıza'nın evi özel olarak gösteriliyor. Seyit Rıza'nın başında bulunduğu Yukarı Abbas Uşağı Aşireti'nin ise nüfusun bin 355 ile 2 bin 700 arasında değiştiği, Hozat'ta egemen olan aşiretin 500 silahlı adamı bulunduğu vurgulanıyor.

 

Aşiretler ve silahlı güçleri

 

1935 yılına ilişkin haritada, bölgedeki, tüm aşiretler ve silahlı güçleri gösteriliyor. Kureyşanaşiretinin  o dönem nüfusunun bin 83 ile 5 bin arası olduğu belirtiliyor.  Nazimiye bölgesinde etkili olan Kureyşan Aşireti'nin silahlı adam sayısının ise 350 ile 800 arasında değiştiği vurgulanıyor. Hayderan Aşireti nüfusu 850 silahlı adam sayısı 400-450, Ariyan Aşireti nüfus 1511-3500, silahlı adam sayısı 260 kişi, Lolan Aşireti nüfus 182, silahlı adam sayısı 26-50, Koçuşağı Aşireti nüfus 2 bin 500-4 bin, silahlı adam sayısı 396 kişi, Maksutuşağı Aşireti nüfus 1389-3 bin, silahlı adam sayısı 270-900.

TBMM  Dilekçe  Komisyonu’nda kurulan Dersim Alt Komisyonu’na  Genelkurmay Başkanlığı'ndan yaklaşık 20 bin belge geldi.  Dersim komisyonu,  Ekim ayında Tunceli'ye gidecek.

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