Genelkurmay: Suriye'ye ait iki helikopter ve bir uçak sınıra yaklaştı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'ye ait 2 helikopter ve 1 uçağın Türkiye sınırına yaklaştıklarını, bunun üzerine Türk F-16'larının bölgeye yönlendirildiğini ve Suriye hava unsurlarının sınırı geçmeden döndüklerini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye sınırındaki hareketlilikle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye -Suriye sınır bölgesinde hava muharebe devriye görevi icra eden iki F-16 uçağının, Suriye’ye ait; 1 adet MI-17 helikopterinin Nusaybin/Mardin güneyinde, 1 adet MI-17 helikopteri ve 1 adet SU-24 uçağının Karbeyaz/Hatay güneyinde sınıra doğru yaklaşması üzerine anılan bölgelere yönlendirildiği belirtilydi. Açıklamada, Suriye'ye ait hava araçlarının Türkiye sınırına sırasıyla; 2.4, 3.4 ve 5 deniz mili kala dönerek söz konusu bölgelerden uzaklaştığı ifade edildi.

Genelkurmay Başkanlığı, ayrıca Suriye'de konuşlu SA-5 füze sistemi tarafından, Merzifon meydanından kalkan ve Gaziantep-Hatay üzerinde "Hava Muharebe Devriye Görevi" icra eden bir adet F-16 uçağına, saat 16.00'da, 30 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulduğunu açıkladı.