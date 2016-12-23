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BBC Türkçe

Genelkurmay: Suriye'de sivil ölümlerine dair iddialar yalan

Genelkurmay Basın Daire Başkanlığı, muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Türkiye'nin El Bab kasabasına yönelik hava saldırılarında son 24 saatte 88 sivilin öldüğüne dair iddiasını yalanladı.

23 Aralık 2016 21:32

Genelkurmay Basın Daire Başkanlığı, muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında El Bab kasabasına yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğüne dair iddiasını yalanladı.

24 saatte 24'ü çocuk 13'ü kadın 88 sivilin öldüğünü iddia etmişti.

Gözlemevi, böylece son 4 ayda Türkiye'nin hava saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 250'ye ulaştığını öne sürmüştü.

BBC Türkçe'nin soruları üzerine iddialara yanıt veren Genelkurmay Basın Daire Başkanlığı, sivil halkın vurulduğuna ilişkin haberlerin doğru olmadığını vurguladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Sivil halk ile ilgili hassasiyetimiz had safhadadır. Bu konuya özel önem veriyoruz. Hedefler seçilirken tek tek, birkaç kaynaktan detay ve teyit alınmadan hiçbir şekilde hedefler vurulmuyor. Bugüne kadar sivil zayiat konusunda o sivillerin ne akrabalarından ne ailelerinden hiçbir şey gelmemiştir. Bu kuruluş bunu sürekli olarak tetiklemekte, bu yalanları üretmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, "Biz içeriye bir sivil bile girdiğini tespit etsek, içeride 10 DEAŞ'lı varsa orayı vurmuyoruz. Bu kadar net. Hatta DEAŞ'lılar bunu istismar ediyor. Aracın girdiği yerlerde sivillere zarar gelmesin diye hedef kaçırdık. Bu tür hassasiyetler varken, bu tür yalanlar maksatlıdır" ifadeleri kullanılarak, Hava Kuvvetlerinin bu konuda özel dikkat gösterdiği vurgulandı.

Türk ordusu, muhaliflerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab'ı IŞİD'den almaya çalışıyor.

Suriye'nin El Bab kasabasındaki çatışmalarda yaşamını yitiren asker sayısının 16'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Harekât kapsamında yürütülen operasyonlarda Çarşamba günü 14, Perşembe ise 2 Türk askeri yaşamını yitirmişti.

24 Ağustos'ta başlatılan harekâtta bugüne kadar 37 Türk askeri hayatını kaybetti.

Genelkurmay Başkanlığı, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün rehin aldığı iki askeri yakarak öldürmesine ait olduğu iddia edilen video görüntüleri ise inceliyor.

Genelkurmay 'IŞİD videosunu' inceliyor
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