Genelkurmay: Suriye sınırından Türkiye'ye ateş açıldı

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye-Türkiye sınırında, Suriye tarafında bulunan 8-10 kişilik silahlı grubun, Mobil Yol Kontrol Unsurlarının (MYKU) üzerine ateş açtığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli sınır olaylarıyla ilgili bilgi verildi. Buna göre, Türkiye-Suriye hududunda Kara Kuvvetleri 1'inci Hudut Alay Komutanlığı (Kilis), İnanlı Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hudut Devriye Timi (HDT) tarafından, Birinci Derece Askeri Yasak Bölgede, Türkiye'ye doğru yaşa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 45-50 kişilik grup tespit edildi. Bu durum üzerine, bölgeye bir Mobil Yol Kontrol Unsuru (MYKU) sevk edildi.

MYKU personeli, şahıslara "Dur” ikazında bulundu. Şahısların ikaza uymayarak hududa yaklaşmaya devam etmesi nedeniyle, MYKU tarafından havaya uyarı atışı yapıldı. Bunun üzerine söz konusu şahıslar mayınlı sahadan Suriye istikametine geri kaçtı ve böylece yasa dışı geçiş teşebbüsü engellendi.

Yasa dışı geçiş teşebbüsünün engellenmesinin ardından, sınırın Suriye tarafında bulunan zeytinlik alandan 8-10 kişilik silahlı grup tarafından MYKU üzerine kaleşnikof piyade tüfeğiyle ateş açıldı. MYKU personeli tarafından da derhal ateşe ateşle karşılık verildi. MYKU tarafından açılan karşı ateş sonucunda, Suriye tarafında bulunan bir şahsın taşınarak geri çekildiği, diğer şahısların ise Suriye tarafına kaçtığı gözlemlendi. Olayda unsurlar herhangi bir zayiat vermedi.

Olay hakkında Kilis Valiliğine ve Kilis Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildi.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 1-7 Ağustos'ta ele geçirilen personel ve malzemelere ilişkin bilgilere de yer verdi. Buna göre, Suriye sınırında, bin 828 şahıs ile iki makineli tabanca, 10 makineli tabanca şarjörü, bir tabanca, 2 bin av tüfeği fişeği, 3 bin 420 litre akaryakıt, 20 gram uyuşturucu madde, 281 şişe alkollü içki, 7 cep telefonu, 3 bin 661 karton sigara, 134 büyükbaş/küçükbaş havyan, iki adet yük hayvanı, 7 muhtelif motorlu araç, 1 köstebek makine, bin 359 kilogram muhtelif gıda maddesi, 80 muhtelif giyim eşyası, 580 kilogram bakır, 180 kilogram muhtelif hurda malzeme, 827 bin 200 Suriye Lirası, bin 605 Amerikan Doları ve akaryakıt kaçakçılığında kullanılan 8 bin metre boru ele geçirildi.

İran sınırında ise 80 kişi yakalandı, bin 785 litre akaryakıt, 55 muhtelif giyim eşyası 3 yük hayvanı ele geçirildi. Irak sınırında 73, Yunanistan sınırında 342, Bulgaristan sınırında 210, Gürcistan sınırında ise 1 kişi yakalandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hudut Birlikleri tarafından ele geçirilen malzemeler, kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Akaryakıt kaçakçılığında kullanılan bidon ve borular, ilgili cumhuriyet savcılığı talimatıyla imha edildi.