Genelkurmay: Sur’da bir asker şehit oldu

Genelkurmay, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

29 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.55’te şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.