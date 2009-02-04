Genelkurmay, Star ile uzlaştı

Basın Konseyi, Genelkurmay Başkanlığının emekli Jandarma Albay Abdülkerim Kırca'nın ölümüyle ilgili Star gazetesinde çıkan haberlere ilişkin yaptığı başvurunun, "Uzlaşma" yoluyla çözüme bağlandığını kaydetti.



Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe tarafından yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının, Kırca hakkında Star gazetesinin 17 ve 19 Ocak 2009 tarihli sayılarında çıkan ve Abdülkadir Aygan tarafından ileri sürülen iddiaları içeren haberlerle ilgili, "Basın Meslek İlkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle" konseye başvuruda bulunduğu hatırlatıldı.



Haberlerde Albay Kırca'nın "JİTEM Bölge Komutanı iken bazı suçlara bizzat karıştığı"nın ileri sürüldüğü anımsatılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığının, Basın Meslek İlkelerinin "Suçlu olduğu yargı kararı ile belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez" ilkesi başta olmak üzere, 4. ve 10. maddelerinin de ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvurunun Star gazetesine iletildiği belirtildi.



Açıklamada, gazete yetkililerinin "uzlaşma" niyetini bildirmeleri ve bunu 3 Şubat 2009 tarihli gazetedeki "Okuyucu Temsilcisi" sütununda açıklamaları üzerine, tekrar temas kurulan Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinin Konsey Genel Sekreterliğine bir mektup gönderdiği ifade edildi.



Özgürlüğe inanıyoruz



Açıklamada, Tümgeneral Ferit Güler imzalı mektuba da yer verildi.



"(...) Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, medyanın özgürlüğüne içtenlikle inanmak ve bu konuda son zamanlarda pek çok tedbir almakla beraber, yapılacak yayınların Basın Meslek İlkelerine ve her şeyden önce kişileri ve kurumları hedef almadan yapılmasına büyük önem vermekteyiz.



Bu kapsamda gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederiz. Star gazetesinin yayımladığı yazıyı bir uzlaşma zemini olarak kabul ettiğimizi ancak söz konusu yazılarında belirttikleri Basın Meslek İlkelerine gerekli duyarlılığı bundan sonra göstermeleri temennisi ile konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."



Mektupta, ayrıca bu durumda şikayet hakkında Basın Konseyi Yüksek Kurulunca bir karar alınmasına gerek kalmadığının da dile getirildiği belirtilen açıklamada, "Basın Meslek İlkeleri"nin ihlali iddialarının "uzlaşma" ile sonuçlandırılmasının konseyin öncelikli görevi ve arzusu olduğu vurgulandı.



