Genelkurmay, sözleşmeli er şartlarını açıklandı

Genelkurmay Başkanlığı, sözleşmeli erlerden birinci derece kritik illerde görev yapan personelin 3 bin 342 lira maaş alacağını açıkladı. Diğer illerde görevli personelin ise 2 bin lira maaş alacağı belirtildi. Ortokul mezunları da sözleşmeli er olabilecek.

Genelkurmay Başkanlığı, sözleşmeli er ve erbaşların ne kadar maaş alacaklarını açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 13 Aralık 2014 tarihinde Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş/Er Kanunu'nda değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.



radikal.com.tr'nin haberine göre, açıklamada, kanun kapsamında ortaöğretim mezunlarının askerliklerini yapmadan sözleşmeli er olabilmelerine imkan sağlandığına işaret edildi. Halen silah altında bulunan erbaş ve erlerden ortaöğretim mezunu olanların da sözleşmeli er olmak için başvuruda bulunabileceğine dikkat çekilen açıklamaya göre, sözleşmeli er olmak üzere seçilenlerin ön sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren sözleşmeli erbaş/er olarak görev yaptıkları sürenin ay olarak üçte biri yükümlülük süresinden düşülecek.



Silah altındayken sözleşmeli er olmak üzere seçilenler için ise, ön sözleşme imzalamalarına kadar geçirdikleri sürenin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak, bu durumda olanlar kalan yükümlülük sürelerinin üç katı süreyle görev yapmayı müteakip askerlik hizmetlerini tamamlamış sayılacak.

Yapılan düzenlemelere ilave olarak Sözleşmeli Erbaş/Er Kanunu'nda 31 Temmuz 2013 tarihinde yapılan değişikliklerin de hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Sözleşmeli erbaş/er olarak 7 yıl görev yapanlardan ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli şartları sağlayanların kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara atanmasına imkan sağlanmış, uzman erbaşlığa geçiş yaş sınırı 25'ten 29'a çıkarılarak sözleşmeli erbaş/er olanların uzman erbaşlığa geçiş imkanı genişletilmiş, sözleşmeli erbaş/erlerin birinci derece kritik iller ile hudut birliklerinde görev sürelerini tamamladıktan sonra diğer birliklere atanmalarına olanak sağlanmıştır. Sözleşmeli er başvurularına Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitelerinden erişilebilecektir."

Kim, ne kadar maaş alacak?

Açıklamaya göre, 3'üncü hizmet yılını tamamlayan ve 1'inci derece kritik iller olan Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Mardin, muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van'da görev yapan sözleşmeli er/erbaş 3 bin 342 lira, diğer illerde görev yapan personel ise 2 bin lira maaş alacak.



Bu kapsamdaki sözleşmeli er/erbaş ayrılışta ikramiye olarak 28 bin 463 lira alacak. 7'nci hizmet yılını tamamlayan ve yine 1'inci derece kritik illerde görevli sözleşmeli er/erbaş 3 bin 567 lira maaş alırken, diğer illerdekiler ise 2 bin 229 lira maaş alacak. Bu kapsamda görev yapan personel ise ayrılışta ikramiye olarak 70 bin 648 lira alacak.

Açıklamaya göre ayrıca, kaynak ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde ilköğretim mezunu olanlar da aynı esaslarla askerlik hizmetlerini tamamlamadan sözleşmeli er olabilecekler. Konuya ilişkin bilgiye başvuru kılavuzlarından ulaşılabilecek.