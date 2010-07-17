Genelkurmay soruşturma sonucunda açıklama yapacaktır

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Ordu içinde PKK'lıların bulunduğu'' iddiasının çok ciddi olduğunu ifade ederek, Genelkurmay Başkanlığı'nın, mutlaka bu iddiayla ilgili kendi içinde inceleme, değerlendirme, soruşturma yapacağını belirtti.



Şahin, TBMM'de gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, özel hudut birlikleriyle ilgili açıklamalarına yönelik soru üzerine Şahin, basına yansıdığı kadarıyla henüz netleşmiş, nihai karar aşamasına gelmiş bir proje olmadığını söyledi. Şahin, ''Netleşir, karar aşamasına gelir... Sanıyorum bununla ilgili bir yasal düzenleme icap edebilir. Meclisimize, böyle bir yasal düzenleme ile ilgili tasarı veya teklif geldiğinde sağlıklı bir değerlendirme yapabiliriz. Şu aşamada, henüz netleşmediği için birşey söylemem doğru olmaz'' diye konuştu.



Şahin, muhalefetin, ''AB istedi Hükümet yerine getirdi'' eleştirilerinin anımsatılması üzerine, ''Bu eleştirilere Hükümet yanıt verir. Meclis Başkanı olarak benim cevap vermeme ihtiyaç yok'' dedi.





''Olur mu öyle şey''



''Bir Ermeni gazetesinde; 1980 öncesinde Ermeni kökenli bir Rus ajanını, Mecliste ölmek üzere olan bir milletvekilinin yerine geçerek, uzun süre istihbarat topladığına dair iddia var, böyle bir duyum aldınız mı?'' sorusunu Şahin, ''Hayır almadım. Parlamentoda görev yapan bir Türk milletvekilinin yerine geçerek parlamenterlik yapması pek inandırıcı gelmiyor. Burada herkes birbirini tanır, olur mu öyle şey. Mümkün değil'' diye yanıtladı.



Şahin, TBMM'nin çalışma temposuna ilişkin bir soru üzerine, bunun, tamamen parlamentonun, Genel Kurulun ve grupların işi olduğunu ifade etti. Şahin, grup önerisi olarak 23 Temmuza kadar çalışma takvimi getirildiğini anımsattı. Şahin, kendisinin de yıl sonu değerlendirme toplantısı yapacağını belirtti.





''Ciddi bir iddiadır'



TBMM Başkanı Şahin, ''Birkaç gün önce gazetede ordu içinde PKK'lılar olduğuna ilişkin haber vardı. Muhalefet, Genelkurmayın, habere ilişkin açıklama yapmamasını, sessizliğini eleştirdi. Genelkurmay Başkanlığının sessiz kalmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusunu, ''Bu çok ciddi bir iddiadır. Mutlaka bu iddiayla ilgili Genelkurmay Başkanlığımız, kendi içinde bir inceleme, değerlendirme, soruşturma yapacaktır. Bu inceleme ve soruşturma sonucu ortaya çıkınca açıklama yapması herhalde daha uygundur diye düşünmüş olacaklar'' dedi.



