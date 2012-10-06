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Genelkurmay: Sınırdan kontrolsüz geçiş yok

TSK: Sorumlu olduğumuz bölge tamamen kontrol altında tutulmaktadır

06 Ekim 2012 20:29

Genelkurmay Başkanlığı, Akçakale'deki sınır hattında sorumlu olunan bölgeden kontrolsüz ve yasa dışı giriş-çıkış yapılmadığını, bölgenin tamamen kontrol altında tutulduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan, Akçakale sınır hattındaki giriş çıkışlarla ilgili yapılan açıklamada, Akçakale'nin meskun mahallindeki gümrük kapısından giriş ve çıkışların, Gümrük Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluğunda 18 Eylül 2012 tarihine kadar normal bir şekilde yapıldığı, gümrüğün bu tarihten itibaren giriş-çıkışlara kapatıldığı anımsatıldı.

Gümrük kapısı dışında olan yerlerin, sıkı bir şekilde kontrol edildiği vurgulanan açıklamada, 18 Eylül-05 Ekim 2012 tarihleri arasında, Türkiye'ye giriş teşebbüsünde bulunan bin 796 Suriye vatandaşının, sınır birlikleri tarafından usulüne uygun bir şekilde yurt içine alınarak, mülki makamlara teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, ''Bunun haricinde, sınır hattında sorumlu olduğumuz bölgeden kontrolsüz ve yasa dışı giriş-çıkış yapılmamaktadır. Sorumlu olduğumuz bölge tamamen kontrol altında tutulmaktadır'' denildi.

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