Genelkurmay 'sınır ötesi'ni yalanladı

T24

Genelkurmay yalanladı



Haberde, Kuzey Irak'ın Türkiye sınırında bulunan Zaho İlçesi'nin dağlık kesiminde yer alan Deştateks Bölgesi'ne Siyahkaya Karakolu'nun alt kısmından giren Türk tanklarının akşama doğru geri çekildikleri, ancak bugün öğlen saatlerinde tekrar Irak topraklarına geçerek Haftanin Vadisi'ne doğru yöneldikleri kaydedildi.Haberde, PKK kamplarının bulunduğu Haftanin Vadisi'nde çatışmaların halen devam ettiği belirtildi.Türk tanklarının Kuzey Irak toprakları içinde 2 kilometre ilerlediğini belirtilen haberde, Türk birliklerinin 'Berwari' ve 'Kanimasi' kesiminin dağlık alanlarında konuşlandıklarını, topçu birliklerinin de bölgeyi yoğun ateş altına aldıkları bildirildi.Genelkurmay Başkanlığı ise bir açıklama yaparak tankların sınır ötesine geçtiğine dair yapılan haberlerin doğru olmadığını belirtti.Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan basın açıklamasında, bugün bazı basın yayın organlarında TSK tanklarının sınır ötesine geçtiğine dair haberlere yer verildiği anımsatıldı.Açıklamada, "Bu haber doğru değildir. Tank birliklerimiz, Silopi doğusunda, sınırlarımızın içerisinde ve sınıra yakın bölgelerde eğitim ve tatbikat icra etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.