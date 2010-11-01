-GENELKURMAY SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Taksim'de meydana gelen saldırının terörün vahşetini, çaresizliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, ''Bu olayın, teröre karşı yürütülmekte olan mücadelede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğinden ve mücadele azmimizi artıracağından kimsenin şüphesi olmamalıdır'' denildi. Genelkurmay Başkanlığı, dün Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak internet sitesinde bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İstanbul Taksim Meydanı'nda 31 Ekim 2010 günü güvenlik güçlerimizi ve masum vatandaşlarımızı hedef alan alçakça saldırıdan derin bir üzüntü duyuyor ve bunu yapanları nefretle telin ediyoruz. Saldırı, terörün vahşetini, çaresizliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu olayın, teröre karşı yürütülmekte olan mücadelede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğinden ve mücadele azmimizi artıracağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu insanlık dışı saldırının sorumlularının mutlaka yakalanarak, yaptıklarının hesabını yargı önünde verecekleri inancıyla, menfur saldırıda yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.''