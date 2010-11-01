T24 LogoT24 Logo
Gündem

GENELKURMAY SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A)

01 Kasım 2010 12:22

-GENELKURMAY SALDIRIYI KINADI ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Taksim'de meydana gelen saldırının terörün vahşetini, çaresizliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyduğu belirtilerek, ''Bu olayın, teröre karşı yürütülmekte olan mücadelede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğinden ve mücadele azmimizi artıracağından kimsenin şüphesi olmamalıdır'' denildi.  Genelkurmay Başkanlığı, dün Taksim'de meydana gelen patlamayla ilgili olarak internet sitesinde bir açıklama yayınladı.  Açıklamada, şunlar kaydedildi:  ''İstanbul Taksim Meydanı'nda 31 Ekim 2010 günü güvenlik güçlerimizi ve masum vatandaşlarımızı hedef alan alçakça saldırıdan derin bir üzüntü duyuyor ve bunu yapanları nefretle telin ediyoruz. Saldırı, terörün vahşetini, çaresizliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. Bu olayın, teröre karşı yürütülmekte olan mücadelede birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştireceğinden ve mücadele azmimizi artıracağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu insanlık dışı saldırının sorumlularının mutlaka yakalanarak, yaptıklarının hesabını yargı önünde verecekleri inancıyla, menfur saldırıda yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24