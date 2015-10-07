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Genelkurmay: Saldırı girişimi yapan 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi

Saldırı girişiminin 3 ayrı bölgeden yapıldığı belirtildi

07 Ekim 2015 19:02

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada üç ayrı noktadan eş zamanlı gerçekleştirilen saldırı girişiminde 10 PKK'lının öldürüldüğü belirtildi.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Hakkâri / Şemdinli, Aktütün Hudut Tabur Komutanlığı unsurlarına, üç ayrı bölgeden eş zamanlı olarak Bölücü Terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan sızma girişimi, ateş destek vasıtaları ve birliklerimiz tarafından önlenmiş, saldırı sonucunda 10 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, terörist dinlemelerinde kayıplarının daha fazla olduğu yönünde ifadeler tespit edilmiştir."

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