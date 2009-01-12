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Genelkurmay Şahin'i yalanladı

TSK internet sitesine koyduğu açıklama ile İbrahim Şahin'e atfen yapılan haberlere yalanlama yayınladı.

12 Ocak 2009 02:00

TSK internet sitesine koyduğu açıklama ile İbrahim Şahin'e atfen yapılan haberlere yalanlama yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığı, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin'in ifadesine atfen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bazı personeline yönelik haberler yapıldığını, bunların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda şunlar kaydedildi.
''Çeşitli basın yayın organlarında, tutuklu İbrahim Şahin'in ifadesine atfen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı personeline ilişkin haberler yapılmaktadır.

Yapılan bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

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