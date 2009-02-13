Genelkurmay, Radikal gazetesini askıya aldı

GATA'da cep telefonu serbest



Giresun Fırkateyni’ne basın gezisi

3 terörist teslim oldu

Bingöl’de sığınak

İbrahim Şahin’in iddiaları

Ergenekon davasından gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in Radikal gazetesinde yayınlanan 'Özel birim kurmam için görev teklifi geldi' iddiasına Genelkurmay'dan dün bir yalanlama gelmişti. Yapılan açıklamayla yetinmeyen Genelkurmay Başkanlığı, bugün bir adım daha atarak Radikal gazetesinin akreditasyonunu askıya aldı; gazeteyi Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi'ne şikâyet etti.Açıklama, basını bilgilendirme toplantısında, Radikal'in haberinde de ismi geçen Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak'tan geldi.GATA'da cep telefonuyla girişlerin yasaklandığı yönünde sorulan bir soruya ise Tuğgeneral Gürak, GATA'da cep telefonuyla girilmesinin yasaklandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “GATA'ya günde 5 bin kişi giriş çıkış yapıyor. GATA'da cep telefonu yasağı ile ilgili bir uygulama yok” dedi. Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un sağlık durumuyla ilgili sorulan bir başka soruya ise Tuğgeneral Gürak, GATA'da da diğer hastanelerde uygulanan prosedürün işlendiği ve hasta hakları çerçevesinde bu konuda bir değerlendirmede bulunmayacağını kaydetti.Genelkurmay Karargahı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, Aden Körfezi'nde uzun zamandan beri devam eden deniz haydutluğu faaliyetlerinin önlenmesi maksadıyla 2 AB-212 helikopteri, 1 sualtı taarruz timi ve 1 sualtı görev timini bünyesinde barındıran TCG Giresun firkateyninin görevlendirildiğini belirterek, şunları söyledi:“TCG Giresun, bu görevini BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1851 sayılı karar üzerine teşkil edilen Görev Kuvveti-151 bünyesinde yerine getirecektir. TCG Giresun'a ilave olarak Görev Kuvveti-151'in içerisinde ilk aşamada, ABD ve İngiliz Deniz Kuvvetleri'nden çeşitli muharip ve yardımcı sınıflardaki gemiler görev yapacaktır. Ayrıca Kanada, Suudi Arabistan, Güney Kore, Avustralya, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Pakistan'ın da bu görev kuvvetinde yer alması beklenilmektedir. Görev Kuvvetti 151'in komutası ABD Deniz Kuvvetlerine mensup bir Tümamiral tarafından yürütülmektedir. TCG Giresun Fikrateyni, 4 aylık bir süreyle bölgede görev yapacak.”Tuğgeneral Gürak, TCG Giresun Firkateyninin de içinde yer alacağı Görev Kuvveti-151'in icra edeceği harekatının hedefinin ise “Sorumluluk sahasında ticari trafiğinin emniyetini sağlamak, Aden Körfezi'nde deniz ticaret yollarındaki uluslararası güven ortamını tesis etmek, tüm ülkelerinin deniz haydutluğu ile mücadelede imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek olarak belirlenmiştir” diye açıkladı. TCG Giresun'u uğurlamak amacıyla 17 Şubat 2009 tarihinde Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda tören düzenleneceğini de açıklayan Tuğgeneral Gürak, töreni izlemek isteyen basın-yayın kuruluşları temsilcilerine de basın turu gerçekleştirileceğini söyledi.TSK'nın bölücü terör örgütü ile mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Tuğgeneral Gürak, “06 Şubat 2009 tarihinde bugüne kadar toplam 23 iç güvenlik olayı meydana gelmiştir. Bölücü terör örgütüne ait 5 el yapımı patlayıcı düzeneği güvenlik kuvvetleri tarafından bulunarak imha edilmiştir. Dönem içinde Şırnak Güçlükonak İlçesi Taşkonak Köyü bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan patlayıcının patlaması sonucu 2 vatandaşımız yararlanmıştır. Bu dönemde 3 terörist teslim olurken, 1 terörist ise yakandı. Teslim olan 3 teröristin, bölücü terör örgütünde 13-14 yıl gibi uzun süre kalmalarına rağmen terörle bir sonuç alınamayacağını ve yaşamlarının boş yere heba olacağını anlamaları üzerine kaçtıkları öğrenilmiştir” dedi.Bingöl'ün Yedisu kırsalında 8 Şubat 2009 tarihinde yapılan operasyonda bölücü terör örgütüne ait bir sığınağın bulunduğunu kaydeden Tuğgeneral Gürak, sığınakta 1 M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 Biksi makinalı tüfek, 1 RPG-7 roketatar, 20 kilo amonyum nitrat, 5 kilo C-4 plastik patlayıcı, 3 taaruz el bombası, 145 kilo gıda malzemesi ele geçirildiğini belirtti.Genelkurmay İletişim Dairesi Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in basına yansıyan ifadesinde kendi isminin de geçmesiyle ilgili ne düşündüğü yönünde sorulan bir soruya, Genelkurmay Başkanlığı'nın gerekli açıklamayı yaptığını, bu konuda şahsi olarak bir değerlendirmede bulunmayacağını söyledi. Konuyu gündeme getiren basın yayın organlarıyla ilgili herhangi bir girişiminin olup olmadığı yönünde sorulan bir soruya ise Tuğgeneral Metin Gürak, eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in ifadesine atfen Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarına ilişkin iddiaları yayımlayan basın yayın kuruluşları hakkında dün akşam itibariyle Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi nezdinde girişimlerde bulunulduğunu söyledi.