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Genelkurmay: PYD'liler askere ateş açtı

Genelkurmay Başkanlığı, PKK'nın Suriye kolu PYD militanlarının bölgedeki Türk askerine ateş açtığını açıkladı

23 Ağustos 2014 22:45

Genelkurmay Başkanlığı, PYD'ye ait bir karakoldan çıkan iki kişinin, Türk askerine 400 metre mesafeden ateş açtığını, askerin karşılık vermesi üzerine iki PYD'linin kaçtığını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle; "Türkiye-Suriye hududunda, Kara Kuvvetleri 4'üncü Hudut Alay Komutanlığı (Kızıltepe/ Mardin) Serdar Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, 15 şahsın, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalıştığı tespit edilmiştir.

Tespit edilen bu durum üzerine, bölgeye sevk edilen Hudut Devriye Timini (HDT) gören şahıslar Suriye istikametine geri kaçmışlar ve yasa dışı geçiş teşebbüsü engellenmiştir. Bilahare, aynı bölgede Suriye tarafında PYD kontrolü altında bulunan "Birkneys" karakolundan çıkan Transit marka bir araç, hududa yaklaşarak 400 metre mesafede durmuş ve araç içerisinden inen iki şahıs hedef gözeterek HDT aracına Kaleşnikof Piyade Tüfeği ile dört el ateş etmiştir. Açılan ateşe HDT tarafından anında karşılık verilmesi üzerine, söz konusu şahıslar araca binerek geldikleri "Birkneys" Karakolu istikametine kaçmışlardır."

 

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