Genelkurmay, PKK operasyonunun fotoğraflarını yayınladı

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, 13-14 Şubat'ta Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 15 PKK'lının silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin fotoğrafları yayınladı.
Operasyona ilişkin fotoğraflarda arazinin genel görünümü, iz takip köpeklerinin arama yapması, PKK'lılara ait sığınaklar, silahlar, mühimmatlar ve günlük eşyalar yer alıyor.
23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Birlikleri, Jandarma Özel Harekat Birlikleri ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen operasyonda 15 PKK'lı silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.