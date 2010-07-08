'Genelkurmay PKK ile görüştü' iddiası

T24 - Taraf yazarı Yıldıray Oğur, Genelkurmay ile terör örgütü PKK'nın Öcalan yakalanmadan yıllar önce görüştüğünü yazdı.



PKK ile 2000 sonrası MİT üzerinden yapılan gizli görüşmeler, 1996-1999 yıllarında bizzat Genelkurmay tarafından yürütülmüş.





Albay Hollanda'da görüştü



Toplumsal İlişkiler Dairesi'nden Kurmay Albay H.D, 14 Nisan 1996'da Hollanda'ya giderek PKK'nın Avrupa sorumlularından olan Abdurrahman Çadırcı ile görüştü. Bu, 1 Eylül 1998'deki ateşkes sürecini başlatan ilk gayrıresmi temas oldu.





Resmi temas zabıtlarda var



İlk resmi temas ise Nisan 1997 tarihinde Hollanda'nın Arnheim kentinde yaşandı ve zapta bile alındı. Sonrasında yine Toplumsal İlişkiler Dairesi'nden bir albay örgütün Brüksel'deki temsilciliğine kadar gitti.



Ancak bu görüşmeler K. Irak'ta PKK kamplarına yapılan kara harekatı ile sona eriyor. Bir süre sonra görüşmeleri yeniden başlatmak isteyen asker Bursa Cezaevi'nde yatmakta olan Sabri Ok ile görüşme trafiği başlatıyor.



Yıldıray Oğur Enis Berberoğlu'nun görüşmeleri teyit ettiği 4 Haziran 1999'daki yazısına yer veriyor: "1997'de Nisan ayında Hollanda Arheim kentinde PKK'yı temsil eden (muhtemelen) Kani Yılmaz ile Genelkurmay'ın iki yetkilisi görüşmüştür. Aynı şekilde 30 Temmuz 1998'de PKK'ya cezaevinden ateşkes isteniyor haberi gelmiş. Apo da buna inanarak 1 Eylül'de ateşkes ilan etmiştir."



Öcalan yakalandıktan sonra Genelkurmay ile temaslarını açıkça anlattığını belirten yazar, Öcalan'ın yargılandığı duruşmada mahkemeye sunduğu zabıt tutanaklarına işaret etti. 3 sayfalık tutanakta devlet adına bir kişi ile Öcalan arasındaki ateşkes pazarlığı yazılıydı. Bu pazarlıkta Hollanda'daki ilk görüşmeye atıf yapılıyordu.





