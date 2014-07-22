Genelkurmay: PKK ile çatışmada 2 asker şehit oldu, 6 PKK'lı öldürüldü

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sınırın Suriye tarafından Türkiye istikametine yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 10-15 kişilik gruba "Dur" ikazında bulunulmuş, ikaza uymayan şahıslar tarafından, nöbetçilere ateş açılmıştır” denildi.

Açıklamada, “Saldırı olayını müteakip; olay yerine, Karadağ ve Aksoy Hudut Karakollarından süratle birer Ani Müdahale Mangası sevk edilmiş olup, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiştir. Çatışmada, en az altı PYD/PKK mensubu teröristin öldüğü değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Ceylanpınar’da çıkan sınır çatışmasında iki askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

3'üncü Hudut Alayı 1'inci Hudut Taburu 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı (Ceylanpınar/ Şanlıurfa) Karadağ Hudut Karakolu sorumluluğunda bulunan Yedi Numaralı Çelik Kule bölgesindeki nöbetçiler tarafından, sınırın Suriye tarafından Türkiye istikametine yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 10-15 kişilik gruba "Dur" ikazında bulunulmuş, ikaza uymayan şahıslar tarafından, nöbetçilere ateş açılmıştır.

Anılan silahlı grup tarafından açılan ateş sonucu;

- P. Er Adem DÖĞÜŞĞEN,

- P. Er Berat SAĞIRKAYA ve

- Shh.Onb. Yiğit ŞAHAN ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelden; P. Er Adem DÖĞÜŞĞEN Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.10'da şehit olmuştur. P. Er Berat SAĞIRKAYA ise, Gaziantep Üniversite Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 22 Temmuz 2014 günü saat 02.45'te şehit olmuştur.

Shh.Onb. Yiğit ŞAHAN'ın tedavisine, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde devam edilmektedir.

Saldırı olayını müteakip; olay yerine, Karadağ ve Aksoy Hudut Karakollarından süratle birer Ani Müdahale Mangası sevk edilmiş olup, açılan ateşe ateşle karşılık verilmiştir. Çatışmada, en az altı PYD/PKK mensubu teröristin öldüğü değerlendirilmektedir.