Genelkurmay: PKK, Ağrı’da mahkeme kurdu

Genelkurmay Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu’da 9-19 Eylül tarihleri arasında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. TSK’nın internet sitesindeki açıklamada, PKK’nın Ağrı’da mahkeme kurup vatandaşları yargıladığı belirtildi.

Genelkurmay'ın yaptığı açıklama şöyle:

Bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından; Ağrı'da ikamet eden bir şahıs, 03 Eylül 2014 günü, alacak verecek meselesi nedeniyle başka bir şahıs tarafından şikâyet edildiği gerekçesiyle, Ağrı Dağı kırsalında kurulan sözde mahkemeye götürülmüştür.

Anılan şahıs, Ağrı Dağı kırsalındaki sözde mahkemede yapılan yargılama sonucu, para cezası ile cezalandırılmış olup, ayrıca özel aracı gasp edilmiştir.